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Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
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16:36 14.04.2025 (обновлено: 16:47 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
Решение Конституционного суда Молдавии ограничить права властей Гагаузии назначать прокурора может привести к тому, что автономия лишится ее особого статуса,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:36:00+03:00
2025-04-14T16:47:00+03:00
молдавия
в мире
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии ограничить права властей Гагаузии назначать прокурора может привести к тому, что автономия лишится ее особого статуса, заявила в понедельник глава Гагаузии Евгения Гуцул.Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии."Решение Конституционного суда исключить Народное собрание из процесса назначения прокурора Гагаузии — это еще один шаг к ликвидации Гагаузской автономии и установлению тотального контроля партии "Действие и солидарность" над юстицией… Конечная цель центральных властей — это ликвидация Гагаузии, сведение нашего особого правового статуса к "большому району с культурными отличиями", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через адвокатов.По ее словам, власти Молдавии на этом не остановятся, они продолжат ограничивать права автономии."Сегодня как никогда важно объединить усилия всех здравомыслящих политических сил, чтобы защитить Гагаузию, сохранить нашу автономию, язык, идентичность и право самим решать свою судьбу. Только вместе мы сможем отстоять то, что принадлежит нашему народу по праву", - отмечает Гуцул.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html
https://ria.ru/20250414/advokat-2011118005.html
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молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, россия
Молдавия, В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии

Гуцул: решение КС ограничить права Гагаузии может навредить статусу автономии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии ограничить права властей Гагаузии назначать прокурора может привести к тому, что автономия лишится ее особого статуса, заявила в понедельник глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии.
Евгения Гуцул в суде. 14 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
Вчера, 16:37
"Решение Конституционного суда исключить Народное собрание из процесса назначения прокурора Гагаузии — это еще один шаг к ликвидации Гагаузской автономии и установлению тотального контроля партии "Действие и солидарность" над юстицией… Конечная цель центральных властей — это ликвидация Гагаузии, сведение нашего особого правового статуса к "большому району с культурными отличиями", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через адвокатов.
По ее словам, власти Молдавии на этом не остановятся, они продолжат ограничивать права автономии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
Вчера, 11:57
"Сегодня как никогда важно объединить усилия всех здравомыслящих политических сил, чтобы защитить Гагаузию, сохранить нашу автономию, язык, идентичность и право самим решать свою судьбу. Только вместе мы сможем отстоять то, что принадлежит нашему народу по праву", - отмечает Гуцул.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом
Вчера, 15:32
 
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