В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул
Апостолова: жители Гагаузии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул
© РИА Новости / Максим Топал | Перейти в медиабанкЖители участвуют в мирной акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на площади перед зданием Исполкома в Комрате
Жители участвуют в мирной акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на площади перед зданием Исполкома в Комрате. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат парламента Молдавии от политблока "Победа" Регина Апостолова.
В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
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"Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии - ред.) нет!" - заявила Апостолова.
По словам депутата, массовый сбор подписей демонстрирует высокий уровень общественной поддержки Гуцул среди населения автономии. У здания районного суда Кишинева проходит акция в защиту Гуцул. Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии".️