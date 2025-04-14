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В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул - РИА Новости, 14.04.2025
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15:46 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011177106.html
В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул
В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул - РИА Новости, 14.04.2025
В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул
Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:46:00+03:00
2025-04-14T15:46:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат парламента Молдавии от политблока "Победа" Регина Апостолова. В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. "Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии - ред.) нет!" - заявила Апостолова. По словам депутата, массовый сбор подписей демонстрирует высокий уровень общественной поддержки Гуцул среди населения автономии. У здания районного суда Кишинева проходит акция в защиту Гуцул. Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии".️
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

Апостолова: жители Гагаузии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

© РИА Новости / Максим Топал | Перейти в медиабанкЖители участвуют в мирной акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на площади перед зданием Исполкома в Комрате
Жители участвуют в мирной акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на площади перед зданием Исполкома в Комрате - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Максим Топал
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Жители участвуют в мирной акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул на площади перед зданием Исполкома в Комрате. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат парламента Молдавии от политблока "Победа" Регина Апостолова.
В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ
Вчера, 11:23
"Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии - ред.) нет!" - заявила Апостолова.
По словам депутата, массовый сбор подписей демонстрирует высокий уровень общественной поддержки Гуцул среди населения автономии. У здания районного суда Кишинева проходит акция в защиту Гуцул. Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии".️
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
Вчера, 11:57
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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