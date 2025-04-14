https://ria.ru/20250414/gutsul-2011177106.html

В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул - РИА Новости, 14.04.2025

В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:46:00+03:00

2025-04-14T15:46:00+03:00

2025-04-14T15:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат парламента Молдавии от политблока "Победа" Регина Апостолова. В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. "Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии - ред.) нет!" - заявила Апостолова. По словам депутата, массовый сбор подписей демонстрирует высокий уровень общественной поддержки Гуцул среди населения автономии. У здания районного суда Кишинева проходит акция в защиту Гуцул. Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии".️

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html

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