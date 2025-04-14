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Защита Гуцул опротестовала решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 14.04.2025
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14:52 14.04.2025 (обновлено: 16:09 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011165580.html
Защита Гуцул опротестовала решение суда о домашнем аресте
Защита Гуцул опротестовала решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 14.04.2025
Защита Гуцул опротестовала решение суда о домашнем аресте
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что адвокаты опротестовали решение о ее помещении под домашний арест, поскольку это не позволяет уделить достаточного... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:52:00+03:00
2025-04-14T16:09:00+03:00
молдавия
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что адвокаты опротестовали решение о ее помещении под домашний арест, поскольку это не позволяет уделить достаточного внимания управлению автономией.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение."Мы будем обязательно опротестовывать домашний арест, уже опротестовали, ждем, когда будет рассмотрена апелляция. Надеемся на правильное и законное решение со стороны судей, потому что даже домашний арест - это ограничения во многом, Гагаузская автономия требует внимания и моего личного присутствия в Комрате", - заявила Гуцул журналистам перед началом очередного судебного заседания по делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор".Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
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молдавия, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, В мире
Защита Гуцул опротестовала решение суда о домашнем аресте

Защита Гуцул опротестовала решение о домашнем аресте ради управления Гагаузией

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что адвокаты опротестовали решение о ее помещении под домашний арест, поскольку это не позволяет уделить достаточного внимания управлению автономией.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа
10 апреля, 19:51
"Мы будем обязательно опротестовывать домашний арест, уже опротестовали, ждем, когда будет рассмотрена апелляция. Надеемся на правильное и законное решение со стороны судей, потому что даже домашний арест - это ограничения во многом, Гагаузская автономия требует внимания и моего личного присутствия в Комрате", - заявила Гуцул журналистам перед началом очередного судебного заседания по делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор".
Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии
4 апреля, 19:02
 
МолдавияЗадержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения ГуцулВ мире
 
 
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