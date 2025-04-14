https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html

Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ

Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ - РИА Новости, 14.04.2025

Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ

Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушениями при... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:23:00+03:00

2025-04-14T11:23:00+03:00

2025-04-14T11:48:00+03:00

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

молдавия

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КИШИНЕВ, 14 апр – Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушениями при задержании и аресте Гуцул, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.Суд Кишинева ранее изменил меру пресечения Гуцул на домашний арест, однако прокуратура оспорила данное постановление, подав апелляцию. Также решение суда первой инстанции оспорили адвокаты, назвав его необоснованным и чрезмерно строгим."Права Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии — незаконном аресте. Эти действия противоречат как национальному законодательству, так и международному праву. Мы собираем материалы для подачи жалобы в ЕСПЧ", – сказала Байрам.Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европейский суд по правам человека (еспч), в мире, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия