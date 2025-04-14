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Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ - РИА Новости, 14.04.2025
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11:23 14.04.2025 (обновлено: 11:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ - РИА Новости, 14.04.2025
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ
Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушениями при... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:23:00+03:00
2025-04-14T11:48:00+03:00
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
молдавия
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КИШИНЕВ, 14 апр – Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушениями при задержании и аресте Гуцул, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.Суд Кишинева ранее изменил меру пресечения Гуцул на домашний арест, однако прокуратура оспорила данное постановление, подав апелляцию. Также решение суда первой инстанции оспорили адвокаты, назвав его необоснованным и чрезмерно строгим."Права Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии — незаконном аресте. Эти действия противоречат как национальному законодательству, так и международному праву. Мы собираем материалы для подачи жалобы в ЕСПЧ", – сказала Байрам.Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
https://ria.ru/20250410/gutsul-2010402886.html
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европейский суд по правам человека (еспч), в мире, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Молдавия
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ

Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ из-за нарушений при аресте

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр – Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушениями при задержании и аресте Гуцул, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Суд Кишинева ранее изменил меру пресечения Гуцул на домашний арест, однако прокуратура оспорила данное постановление, подав апелляцию. Также решение суда первой инстанции оспорили адвокаты, назвав его необоснованным и чрезмерно строгим.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа
10 апреля, 19:51
"Права Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии — незаконном аресте. Эти действия противоречат как национальному законодательству, так и международному праву. Мы собираем материалы для подачи жалобы в ЕСПЧ", – сказала Байрам.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Это не свобода". Блок "Победа" прокомментировал домашний арест Гуцул
10 апреля, 10:11
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреЗадержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения ГуцулМолдавия
 
 
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