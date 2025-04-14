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Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева - РИА Новости, 14.04.2025

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:08:00+03:00

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рсфср

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале."С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева", — говорится в сообщении.Прослужив в театре больше 60 лет, Григорьева примерила на себя огромное количество образов и сыграла множество ролей, среди которых "Бесприданница", "Айдар", "Варвары", "Власть тьмы", "Прощание с Матерой" и "Нарспи", а также работала с первым актерским курсом Чувашского государственного института культуры и искусств с 2000 по 2005 годы.Глава республики также выразил соболезнования родным и близким артистки.Нина Григорьева дебютировала в Чувашском драматическом театре в дипломном спектакле "Ромеопа Джульетта" (Ромео и Джульетта) Уильяма Шекспира в роли Джульетты. Позже работала с первым актерским курсом Чувашского государственного института культуры и искусств.Гражданская панихида и церемония прощания состоится 15 апреля в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

рсфср

чувашская республика (чувашия)

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рсфср, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)