Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 14.04.2025 (обновлено: 12:17 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:48:00+03:00
2025-04-14T12:17:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
дмитрий белик
фридрих мерц
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003171530_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_8b6b0be0cbca32d1ec9d88e49ba10da3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве. "Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html
https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003171530_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_0e7fe373453741495c25bec2633d4b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, дмитрий белик, фридрих мерц, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Белик, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Белик назвал заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине безумием

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вагенкнехт назвала требование Мерца по Taurus призывом к войне с Россией
20 октября 2024, 23:52
"Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве.
"Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Большинство немцев выступили против поставок Taurus Украине, показал опрос
18 марта, 16:44
 
В миреРоссияУкраинаГерманияДмитрий БеликФридрих МерцСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала