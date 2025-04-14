В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Депутат Белик назвал заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине безумием
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
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"Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве.
"Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.