https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html

В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025

В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:48:00+03:00

2025-04-14T11:48:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве. "Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html

https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, германия, дмитрий белик, фридрих мерц, сергей лавров, нато