https://ria.ru/20250414/gosduma-2011087486.html

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - РИА Новости, 14.04.2025

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, предложил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:38:00+03:00

2025-04-14T09:38:00+03:00

2025-04-14T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, предложил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. "Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы", — сказал он.Депутат отметил, что нововведение поможет и для воспитания подрастающего поколения. Так, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни."Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше", — объяснил политик. Также он указал, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех. При этом даже если у женщины нет детей и семьи, им все равно нужен лишний свободный час в сутки, считает Антропенко. По его словам, это необходимо, так как для сборов на работу женщине требуется намного больше времени, чем мужчине.

https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html

https://ria.ru/20250317/yubka-2005455090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф