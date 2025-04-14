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В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - РИА Новости, 14.04.2025
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09:38 14.04.2025 (обновлено: 13:07 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011087486.html
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - РИА Новости, 14.04.2025
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, предложил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:38:00+03:00
2025-04-14T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, предложил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. &quot;Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы&quot;, — сказал он.Депутат отметил, что нововведение поможет и для воспитания подрастающего поколения. Так, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни."Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше", — объяснил политик. Также он указал, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех. При этом даже если у женщины нет детей и семьи, им все равно нужен лишний свободный час в сутки, считает Антропенко. По его словам, это необходимо, так как для сборов на работу женщине требуется намного больше времени, чем мужчине.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час

© Getty Images / Traimak_IvanДевушка за рабочим местом в офисе
Девушка за рабочим местом в офисе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / Traimak_Ivan
Девушка за рабочим местом в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, предложил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«

"Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы", — сказал он.

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Депутат отметил, что нововведение поможет и для воспитания подрастающего поколения. Так, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни.
"Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше", — объяснил политик.
Также он указал, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.
При этом даже если у женщины нет детей и семьи, им все равно нужен лишний свободный час в сутки, считает Антропенко. По его словам, это необходимо, так как для сборов на работу женщине требуется намного больше времени, чем мужчине.
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