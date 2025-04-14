https://ria.ru/20250414/gosduma-2011074822.html

В ГД заявили об отсутствии предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе

В ГД заявили об отсутствии предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе - РИА Новости, 14.04.2025

В ГД заявили об отсутствии предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на данный момент предпосылок для заключения перемирия РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T06:57:00+03:00

2025-04-14T06:57:00+03:00

2025-04-14T10:24:00+03:00

украина

россия

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михаил шеремет

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на данный момент предпосылок для заключения перемирия в украинском конфликте к Пасхе нет, так как киевский режим не готов к прекращению военных действий. В конце марта агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признает, что сроки могут сместиться. "На сегодня я не вижу никаких предпосылок для заключения перемирия к Пасхе. Россия прикладывает все усилия, чтобы это случилось как можно раньше, но киевский режим нацелен на продолжение военного конфликта, в том числе, систематически нарушая ранее достигнутые договоренности по энергетическому перемирию. (Владимир) Зеленский все меньше контролирует фронт и тех наемников, которые напрямую управляются со стороны коллективного Запада. Он не в состоянии гарантировать соблюдение условий перемирия", - сказал Шеремет. По его словам, европейские страны, прежде всего в лице Франции и Британии, не угомонились и продолжают колоссальные вливания в украинский конфликт, подталкивая режим Зеленского вести "войну до последнего украинца", чтобы ценой их жизней пытаться и дальше ослабить Россию. "Им интересно продолжать конфронтацию, чтобы создать России как можно больше проблем и вернуть хоть часть средств, которые они потратили на убийство российских граждан", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010997223.html

https://ria.ru/20250329/rossija-2008113485.html

https://ria.ru/20250409/gosduma-2010150885.html

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украина, россия, сша, владимир путин, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф