https://ria.ru/20250414/gosduma-2011058335.html

В России предложили запретить коллекторскую деятельность

В России предложили запретить коллекторскую деятельность - РИА Новости, 14.04.2025

В России предложили запретить коллекторскую деятельность

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:09:00+03:00

2025-04-14T00:09:00+03:00

2025-04-14T01:55:00+03:00

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ярослав нилов

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)", — говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.В документе отмечается, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля. "Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам", — уточняется в пояснительной записке. В ней сказано, что по данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, то есть организаций, занимающихся "выбиванием" долгов. "Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне - во имя спокойствия наших граждан", — сказал Нилов журналистам.

https://ria.ru/20250411/pivo-2010593213.html

https://ria.ru/20250327/gosduma-2007596546.html

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россия, ярослав нилов, госдума рф