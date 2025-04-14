https://ria.ru/20250414/gonorary-2011157023.html

Все о гонорарах советских кинозвезд: кому давали 34 зарплаты, а кому ничего

Все о гонорарах советских кинозвезд: кому давали 34 зарплаты, а кому ничего - РИА Новости, 14.04.2025

Все о гонорарах советских кинозвезд: кому давали 34 зарплаты, а кому ничего

В СССР официально не было миллионеров среди актеров, но за кулисами царила жесткая финансовая иерархия. Одни актеры ездили на Волге и получали квартиры от... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:40:00+03:00

2025-04-14T18:40:00+03:00

2025-04-14T18:40:00+03:00

шоубиз

наталья фатеева

андрей миронов

наталья кустинская

ссср

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В СССР официально не было миллионеров среди актеров, но за кулисами царила жесткая финансовая иерархия. Одни актеры ездили на Волге и получали квартиры от государства, другие скрывали доходы в конвертах и подпольных валютах.Кто из звезд советского кино получал особые привилегии, а кого обделили?Плата за "выдающиеся образы"Раньше в СССР актеров оценивали по трем квалификационным категориям: высшая, первая, вторая. Категория присваивалась в зависимости от учреждения культуры, к которой прикреплен артист. У каждой категории были свои тарифные ставки.Высшая категория была поделена на две подкатегории. Они определялись уровнем значительности актерских работ. Даже учитывались не сами главные роли, а конкретные образы, выдающиеся киновоплощения. Оклады в первой подкатегории были такими — 450 рублей во время съемок, 300 рублей на время простоя. Во второй — 350 рублей и 230 рублей.Артистов первой категории делили на две группы по такому же принципу. Оклад для первой группы был 250 рублей за съемки и 160 рублей за простой, вторая — 200 и 145 рублей.Во второй категории все получали 180 рублей за период съемок, не снимаясь — 120 рублей. Разумеется, были доплаты в виде премии за фильм, так как картины тоже получали категории, были надбавки - за звания, награды, стаж, профессионализм.Баснословные гонорары: как заработать 34 советские зарплатыСистема надбавок очень помогла киноленте "Три плюс два", вышедшей на экраны в 1963 году. Сперва комедии комиссия присвоила 2-ю категорию, но увидя, как публика спешит в кинотеатры, приняли решение дать картине высшую категорию. В результате исполнители главных ролей фильма Андрей Миронов, Наталья Фатеева, Евгений Жариков, Наталья Кустинская и Геннадий Нилов получили дополнительно по 300 рублей.В год выхода фильма "Три плюс два" средняя зарплата советского работника составляла 80 рублей.В 1965 году за комедию "Операция "Ы"" Леониду Гайдаю выплатили меньше 2400 рублей. Когда ленты режиссера имели огромный зрительский успех, то за съемки "12 стульев" Гадай уже получил почти 8 тысяч рублей.В 1966 году за фильм "Кавказская пленница" Александр Демьяненко получил 5220 рублей, Юрий Никулин — 4238 рублей, Георгий Вицин — 3389 рублей. Меньше всех заработал Евгений Моргунов, получив всего 1979 рублей.При этом Юрий Яковлев за роль в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" получил 4300 рублей, что было эквивалентно 34 средним зарплатам в 1973 году.За выдающийся образ Штирлица в "Семнадцать мгновений весны" Вячеслав Тихонов заработал 5500 рублей. Однако были советские артисты, которые зарабатывали еще больше.Например, известный режиссер, народный артист СССР, Станислав Ростоцкий за две серии "А зори здесь тихие" получил около 15 тысяч. Но даже его обогнал другой знаменитый режиссер Сергей Бондарчук.Сергей снимал киноэпопею "Война и мир" и имел почетное звание народного артиста СССР, благодаря чему получил гонорар около 30 тысяч рублей. При этом не учитывались деньги, которые заплатили ему за роль Пьера Безухова. Однако фильм "Война и мир" состоит из 4 серий, а работа над ним длилась в течении пяти лет.Также были и те, кто получал недвижимость от советских властей. Например, актеру Леониду Куравлеву за заслуги государство подарило роскошную квартиру.Таланты, которые обделили: ничтожно маленькие гонорары советских артистовНаталья Селезнёва в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" сыграла студентку Лиду. В отличии от коллег актриса заработала 362 рубля.За свое короткое появление актриса Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" получила всего 346 рублей. Средняя зарплата на тот момент в СССР составляла 110 рублей. Однако стоит отметить, что роль у красавицы была непродолжительной.Еще меньше заработала Наталья Кустинская в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", получив скромные 163 рубля. Самый маленький гонорар у юных актрис Оли и Тани Юкиных в фильме "Королевство кривых зеркал". Девочки получили всего по 80 рублей за съемки в художественном фильме-сказке.Неизвестно, есть ли какая-то связь, но мужчины получали более высокие гонорары. Актрисы же всегда были с более низкими зарплатами. Многие думают, что их незаслуженно обделили.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья фатеева, андрей миронов, наталья кустинская, ссср