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Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова - РИА Новости, 14.04.2025
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова
Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:35:00+03:00
2025-04-14T10:35:00+03:00
2025-04-14T10:35:00+03:00
россия
татьяна голикова
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "Сегодня численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года составляет 35,1 миллиона человек, это 24% от численности населения", - сказала Голикова на совещании с членами правительства. Она отметила, что на эту категорию россиян и их семьи и нацелена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Среди ее направлений укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, охрана здоровья граждан старшего возраста, продление активного долголетия и некоторые другие.
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, экономика
Россия, Татьяна Голикова, Экономика
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова
Голикова заявила, что 24 процента россиян старше трудоспособного возраста