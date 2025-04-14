https://ria.ru/20250414/golikova-2011094606.html

Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова

Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова - РИА Новости, 14.04.2025

Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова

Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:35:00+03:00

2025-04-14T10:35:00+03:00

2025-04-14T10:35:00+03:00

россия

татьяна голикова

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "Сегодня численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года составляет 35,1 миллиона человек, это 24% от численности населения", - сказала Голикова на совещании с членами правительства. Она отметила, что на эту категорию россиян и их семьи и нацелена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Среди ее направлений укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, охрана здоровья граждан старшего возраста, продление активного долголетия и некоторые другие.

https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, татьяна голикова, экономика