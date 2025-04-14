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Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова - РИА Новости, 14.04.2025
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10:35 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/golikova-2011094606.html
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова - РИА Новости, 14.04.2025
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова
Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:35:00+03:00
2025-04-14T10:35:00+03:00
россия
татьяна голикова
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "Сегодня численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года составляет 35,1 миллиона человек, это 24% от численности населения", - сказала Голикова на совещании с членами правительства. Она отметила, что на эту категорию россиян и их семьи и нацелена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Среди ее направлений укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, охрана здоровья граждан старшего возраста, продление активного долголетия и некоторые другие.
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
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россия, татьяна голикова, экономика
Россия, Татьяна Голикова, Экономика
Почти четверть россиян старше трудоспособного возраста, заявила Голикова

Голикова заявила, что 24 процента россиян старше трудоспособного возраста

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожилые люди кормят голубей
Пожилые люди кормят голубей - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожилые люди кормят голубей. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти четверть российского населения (24%) составляют люди старше трудоспособного возраста, это 35,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"Сегодня численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года составляет 35,1 миллиона человек, это 24% от численности населения", - сказала Голикова на совещании с членами правительства.
Она отметила, что на эту категорию россиян и их семьи и нацелена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Среди ее направлений укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, охрана здоровья граждан старшего возраста, продление активного долголетия и некоторые другие.
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РоссияТатьяна ГоликоваЭкономика
 
 
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