Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели
Глава МИД Ирана Аракчи в конце недели совершит запланированный визит в Москву
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи совершит в конце недели запланированный ранее визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся в минувшую субботу в оманской столице, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу на прошлой неделе в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля.
Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме. По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной. Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив в ходе еженедельной пресс-конференции, что Тегеран официально объявит о месте проведения второго раунда переговоров с США после того, как узнает точку зрения Омана по этому вопросу.