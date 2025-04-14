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Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели - РИА Новости, 14.04.2025
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11:42 14.04.2025 (обновлено: 11:43 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/glava-2011115189.html
Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели
Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели - РИА Новости, 14.04.2025
Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи совершит в конце недели запланированный ранее визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:42:00+03:00
2025-04-14T11:43:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи совершит в конце недели запланированный ранее визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся в минувшую субботу в оманской столице, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Аракчи совершит поездку в Москву в конце недели. Подчеркиваю: это заранее запланированный визит, однако, разумеется, эта возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами (Ирана и США - ред.) в Маскате", - сказал Багаи. В субботу на прошлой неделе в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля. Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме. По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной. Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив в ходе еженедельной пресс-конференции, что Тегеран официально объявит о месте проведения второго раунда переговоров с США после того, как узнает точку зрения Омана по этому вопросу.
https://ria.ru/20250413/iran-2011003517.html
https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html
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сша
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели

Глава МИД Ирана Аракчи в конце недели совершит запланированный визит в Москву

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи совершит в конце недели запланированный ранее визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся в минувшую субботу в оманской столице, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Аракчи совершит поездку в Москву в конце недели. Подчеркиваю: это заранее запланированный визит, однако, разумеется, эта возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами (Ирана и США - ред.) в Маскате", - сказал Багаи.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
МИД Ирана рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с США
Вчера, 15:19
В субботу на прошлой неделе в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля.
Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме. По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной. Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив в ходе еженедельной пресс-конференции, что Тегеран официально объявит о месте проведения второго раунда переговоров с США после того, как узнает точку зрения Омана по этому вопросу.
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу
10:00
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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