https://ria.ru/20250414/glava-2011115189.html

Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели

Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели - РИА Новости, 14.04.2025

Глава МИД Ирана приедет в Москву в конце недели

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи совершит в конце недели запланированный ранее визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:42:00+03:00

2025-04-14T11:42:00+03:00

2025-04-14T11:43:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

аббас аракчи

стив уиткофф

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи совершит в конце недели запланированный ранее визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся в минувшую субботу в оманской столице, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Аракчи совершит поездку в Москву в конце недели. Подчеркиваю: это заранее запланированный визит, однако, разумеется, эта возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами (Ирана и США - ред.) в Маскате", - сказал Багаи. В субботу на прошлой неделе в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля. Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме. По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной. Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив в ходе еженедельной пресс-конференции, что Тегеран официально объявит о месте проведения второго раунда переговоров с США после того, как узнает точку зрения Омана по этому вопросу.

https://ria.ru/20250413/iran-2011003517.html

https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана