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Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС - РИА Новости, 14.04.2025
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17:20 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011196417.html
Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС
Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС - РИА Новости, 14.04.2025
Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС
Лидер молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos Филипп Тюрмер заявил, что его организация не поддерживает коалиционный договор, заключенный... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:20:00+03:00
2025-04-14T17:20:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
фридрих мерц
хдс/хсс
левая (партия)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos Филипп Тюрмер заявил, что его организация не поддерживает коалиционный договор, заключенный партией с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В среду блоку ХДС/ХСС и социал-демократам удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. "Наш голос - против! Чтобы Jusos его (соглашение - ред.) одобрило, нужны значительные улучшения" - сказал Тюрмер в интервью телеканалам NTV и RTL. В свою очередь, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил о недопустимости требований Jusos по изменению коалиционного договора. "То, чего хотят Jusos, противоположно тому, что нужно стране. Мы хотим остановить нелегальную миграцию, мы должны ее остановить. Мы должны снова стимулировать экономику. И когда он (Тюрмер - ред.) критикует позицию по пособиям Bürgergeld, то всё, что я могу сказать, это то, что он на неверном пути. Мы должны отменить пособия Bürgergeld; нам нужна справедливая система. Те, кто может работать, должны идти работать. Это здравый смысл. И именно поэтому я удовлетворен коалиционным соглашением", - сказал Линнеманн телеканалу NTV. При этом он подчеркнул, что принял к сведению позицию Jusos. "Это дело СДПГ, что они выберут", - добавил Линнеманн. Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что ХДС 28 апреля проведут съезд в Берлине, на котором будет принято решение относительно коалиционного соглашения. Кроме того, будет проведен опрос среди членов СДПГ по этому поводу. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html
https://ria.ru/20250223/merts-2001180322.html
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в мире, германия, берлин (город), фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Берлин (город), Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС

Лидер молодежного крыла СДПГ Тюрмер не поддержал коалиционный договор с ХДС/ХСС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos Филипп Тюрмер заявил, что его организация не поддерживает коалиционный договор, заключенный партией с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
В среду блоку ХДС/ХСС и социал-демократам удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Германия переживает поворотный момент в своей истории
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"Наш голос - против! Чтобы Jusos его (соглашение - ред.) одобрило, нужны значительные улучшения" - сказал Тюрмер в интервью телеканалам NTV и RTL.
В свою очередь, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил о недопустимости требований Jusos по изменению коалиционного договора.
«
"То, чего хотят Jusos, противоположно тому, что нужно стране. Мы хотим остановить нелегальную миграцию, мы должны ее остановить. Мы должны снова стимулировать экономику. И когда он (Тюрмер - ред.) критикует позицию по пособиям Bürgergeld, то всё, что я могу сказать, это то, что он на неверном пути. Мы должны отменить пособия Bürgergeld; нам нужна справедливая система. Те, кто может работать, должны идти работать. Это здравый смысл. И именно поэтому я удовлетворен коалиционным соглашением", - сказал Линнеманн телеканалу NTV.
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При этом он подчеркнул, что принял к сведению позицию Jusos.
«
"Это дело СДПГ, что они выберут", - добавил Линнеманн.
Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что ХДС 28 апреля проведут съезд в Берлине, на котором будет принято решение относительно коалиционного соглашения. Кроме того, будет проведен опрос среди членов СДПГ по этому поводу.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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В миреГерманияБерлин (город)Фридрих МерцХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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