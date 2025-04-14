Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС
Лидер молодежного крыла СДПГ Тюрмер не поддержал коалиционный договор с ХДС/ХСС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos Филипп Тюрмер заявил, что его организация не поддерживает коалиционный договор, заключенный партией с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
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"Наш голос - против! Чтобы Jusos его (соглашение - ред.) одобрило, нужны значительные улучшения" - сказал Тюрмер в интервью телеканалам NTV и RTL.
В свою очередь, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил о недопустимости требований Jusos по изменению коалиционного договора.
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"То, чего хотят Jusos, противоположно тому, что нужно стране. Мы хотим остановить нелегальную миграцию, мы должны ее остановить. Мы должны снова стимулировать экономику. И когда он (Тюрмер - ред.) критикует позицию по пособиям Bürgergeld, то всё, что я могу сказать, это то, что он на неверном пути. Мы должны отменить пособия Bürgergeld; нам нужна справедливая система. Те, кто может работать, должны идти работать. Это здравый смысл. И именно поэтому я удовлетворен коалиционным соглашением", - сказал Линнеманн телеканалу NTV.
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При этом он подчеркнул, что принял к сведению позицию Jusos.
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"Это дело СДПГ, что они выберут", - добавил Линнеманн.
Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что ХДС 28 апреля проведут съезд в Берлине, на котором будет принято решение относительно коалиционного соглашения. Кроме того, будет проведен опрос среди членов СДПГ по этому поводу.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.