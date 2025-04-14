https://ria.ru/20250414/germaniya-2011196417.html

Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС

Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС - РИА Новости, 14.04.2025

Немецкие социал-демократы выступили против соглашения с ХДС/ХСС

Лидер молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos Филипп Тюрмер заявил, что его организация не поддерживает коалиционный договор, заключенный... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:20:00+03:00

2025-04-14T17:20:00+03:00

2025-04-14T17:20:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

фридрих мерц

хдс/хсс

левая (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos Филипп Тюрмер заявил, что его организация не поддерживает коалиционный договор, заключенный партией с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В среду блоку ХДС/ХСС и социал-демократам удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. "Наш голос - против! Чтобы Jusos его (соглашение - ред.) одобрило, нужны значительные улучшения" - сказал Тюрмер в интервью телеканалам NTV и RTL. В свою очередь, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил о недопустимости требований Jusos по изменению коалиционного договора. "То, чего хотят Jusos, противоположно тому, что нужно стране. Мы хотим остановить нелегальную миграцию, мы должны ее остановить. Мы должны снова стимулировать экономику. И когда он (Тюрмер - ред.) критикует позицию по пособиям Bürgergeld, то всё, что я могу сказать, это то, что он на неверном пути. Мы должны отменить пособия Bürgergeld; нам нужна справедливая система. Те, кто может работать, должны идти работать. Это здравый смысл. И именно поэтому я удовлетворен коалиционным соглашением", - сказал Линнеманн телеканалу NTV. При этом он подчеркнул, что принял к сведению позицию Jusos. "Это дело СДПГ, что они выберут", - добавил Линнеманн. Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что ХДС 28 апреля проведут съезд в Берлине, на котором будет принято решение относительно коалиционного соглашения. Кроме того, будет проведен опрос среди членов СДПГ по этому поводу. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

https://ria.ru/20250223/merts-2001180322.html

https://ria.ru/20250408/sroki-2010058178.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город), фридрих мерц, хдс/хсс, левая (партия)