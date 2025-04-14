В Германии заявили, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией
Вагенкнехт: Мерц, допуская отправку Taurus, может втянуть ФРГ в войну с Россией
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, допуская поставку крылатых ракет Taurus Украине, может втянуть Германию в войну с Россией.
"Что собственно в СДПГ (Социал-демократической партии Германии) думают о планах Мерца по Taurus? Тот, кто хочет втянуть Германию в войну с Россией, вместо того, чтобы поддерживать перспективы мира на основе компромисса, совершенно непригоден на пост канцлера и представляет опасность для нашей страны", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
В свою очередь внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен написала в соцсети X, что поставки Taurus Украине грозят "абсолютной эскалацией".
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
Как заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, позиция уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась. Социал-демократ Шольц ранее обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.