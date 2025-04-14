https://ria.ru/20250414/germaniya-2011090053.html

Каллас высказалась о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву

Каллас высказалась о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 14.04.2025

Каллас высказалась о заявлении Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рассуждая о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву, заявила, что... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:58:00+03:00

2025-04-14T09:58:00+03:00

2025-04-14T10:56:00+03:00

украина

россия

фридрих мерц

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кайя каллас

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рассуждая о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву, заявила, что "каждый член Евросоюза делает для Украины, что может"."Каждое государство-член дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя", - заявила глава евродипломатии, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Брюсселе смотрят на такую инициативу Мерца, заявившего также о необходимости координации вопросов передачи подобного оружия с партнерами по ЕС."Мы собираемся это обсудить, но прямо сейчас, я думаю, мы должны оказать давление на Россию", - добавила Каллас.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.По словам Мерца, европейцы уже поставляют крылатые ракеты Киеву. "Я всегда говорил, что пойду на это только при согласовании с европейскими партнерами. Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, американцы и подавно. Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна в этом участвовать", - заявил Мерц. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250413/germaniya-2010956689.html

https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html

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украина, россия, фридрих мерц, сергей лавров, нато, киев, кайя каллас, евросоюз