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Мерц назвал условие поставки Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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06:53 14.04.2025 (обновлено: 10:12 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011074623.html
Мерц назвал условие поставки Taurus Украине
Мерц назвал условие поставки Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Мерц назвал условие поставки Taurus Украине
Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:53:00+03:00
2025-04-14T10:12:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
олаф шольц
сергей нечаев (дипломат)
хдс/хсс
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD."Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами", — сказал он.По словам Мерца, поставка Taurus должна быть согласована и "если она скоординирована, то Германия должна участвовать".До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию и примет соответствующие решения.В марте стало известно, что большинство немцев (64%) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html
https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html
https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат), хдс/хсс, ard, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Сергей Нечаев (дипломат), ХДС/ХСС, ARD, НАТО
Мерц назвал условие поставки Taurus Украине

Мерц: Германия отправит ракеты Taurus Украине только в координации c партнерами

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
"Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами", — сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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10 апреля, 15:00
По словам Мерца, поставка Taurus должна быть согласована и "если она скоординирована, то Германия должна участвовать".
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии
12 апреля, 23:56
В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию и примет соответствующие решения.
В марте стало известно, что большинство немцев (64%) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ
23 марта, 17:34
 
В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцОлаф ШольцСергей Нечаев (дипломат)ХДС/ХССARDНАТО
 
 
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