https://ria.ru/20250414/germaniya-2011074623.html

Мерц назвал условие поставки Taurus Украине

Мерц назвал условие поставки Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025

Мерц назвал условие поставки Taurus Украине

Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T06:53:00+03:00

2025-04-14T06:53:00+03:00

2025-04-14T10:12:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

фридрих мерц

олаф шольц

сергей нечаев (дипломат)

хдс/хсс

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD."Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами", — сказал он.По словам Мерца, поставка Taurus должна быть согласована и "если она скоординирована, то Германия должна участвовать".До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Киеву. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.В минувшую субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung предупредил, что поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта. По словам дипломата, Москва оценит такой шаг как новую ситуацию и примет соответствующие решения.В марте стало известно, что большинство немцев (64%) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html

https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html

https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html

украина

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россия

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат), хдс/хсс, ard, нато