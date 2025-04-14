https://ria.ru/20250414/gd-2011092777.html

В ГД внесли проект о запрете самозанятости для мигрантов

В ГД внесли проект о запрете самозанятости для мигрантов - РИА Новости, 14.04.2025

В ГД внесли проект о запрете самозанятости для мигрантов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается запретить... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:23:00+03:00

2025-04-14T10:23:00+03:00

2025-04-14T10:23:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается запретить иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, применять специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается запретить применять специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" иностранным гражданам, если сведения о них включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что с 5 февраля этого года вступил в силу закон, устанавливающий запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предназначенный для учета иностранных граждан, находящихся в РФ и не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Кроме того, для данной категории граждан запрещена и государственная регистрация внесения информации в Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме того, авторы подчеркивают, что по состоянию на начало марта 2025 года в России уже зарегистрировано около 13 миллионов самозанятых, включая несколько тысяч иностранных граждан, большая часть из которых работает водителями и курьерами. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит устранить правовые пробелы, усилит контроль за миграционными и финансовыми потоками со стороны государства, а также защитит интересы граждан РФ.

https://ria.ru/20250413/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20250121/gd-1994751364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр