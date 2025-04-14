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В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы - РИА Новости, 14.04.2025
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16:47 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gaz-2011186491.html
В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы
В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы - РИА Новости, 14.04.2025
В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы
Энергетическая стратегия России до 2050 года предполагает возможность экспорта трубопроводного газа независимыми газодобывающими компаниями через единый... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:47:00+03:00
2025-04-14T16:47:00+03:00
экономика
россия
газпром
роснефть
новатэк
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия России до 2050 года предполагает возможность экспорта трубопроводного газа независимыми газодобывающими компаниями через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса за рубежом, следует из документа. "Основными задачами в газовой отрасли являются... рассмотрение вопроса о дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа и проработка возможности трубопроводных поставок газа независимых производителей через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса на внешних рынках", – говорится в Энергостратегии. Сейчас монопольным правом на трубопроводный экспорт газа обладает "Газпром". Среди крупнейших независимых газодобытчиков в России – "Роснефть" и "Новатэк".
https://ria.ru/20250414/gaz-2011096982.html
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экономика, россия, газпром, роснефть, новатэк
Экономика, Россия, Газпром, Роснефть, Новатэк
В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы

Новая энергостратегия допускает экспорт трубопроводного газа частными компаниями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия России до 2050 года предполагает возможность экспорта трубопроводного газа независимыми газодобывающими компаниями через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса за рубежом, следует из документа.
"Основными задачами в газовой отрасли являются... рассмотрение вопроса о дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа и проработка возможности трубопроводных поставок газа независимых производителей через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса на внешних рынках", – говорится в Энергостратегии.
Сейчас монопольным правом на трубопроводный экспорт газа обладает "Газпром". Среди крупнейших независимых газодобытчиков в России – "Роснефть" и "Новатэк".
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа
Вчера, 10:51
 
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