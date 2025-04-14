https://ria.ru/20250414/gaz-2011186491.html

В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы

В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы - РИА Новости, 14.04.2025

В России частные компании смогут экспортировать газ через трубопроводы

Энергетическая стратегия России до 2050 года предполагает возможность экспорта трубопроводного газа независимыми газодобывающими компаниями через единый... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:47:00+03:00

2025-04-14T16:47:00+03:00

2025-04-14T16:47:00+03:00

экономика

россия

газпром

роснефть

новатэк

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия России до 2050 года предполагает возможность экспорта трубопроводного газа независимыми газодобывающими компаниями через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса за рубежом, следует из документа. "Основными задачами в газовой отрасли являются... рассмотрение вопроса о дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа и проработка возможности трубопроводных поставок газа независимых производителей через единый экспортный канал при наличии мощностей экспортной инфраструктуры и дополнительного спроса на внешних рынках", – говорится в Энергостратегии. Сейчас монопольным правом на трубопроводный экспорт газа обладает "Газпром". Среди крупнейших независимых газодобытчиков в России – "Роснефть" и "Новатэк".

https://ria.ru/20250414/gaz-2011096982.html

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экономика, россия, газпром, роснефть, новатэк