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Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье
Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025
Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье
Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:26:00+03:00
2025-04-14T15:26:00+03:00
2025-04-14T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно отсутствующим в жилом помещении или столкнувшимся с изменениями в количестве зарегистрированных жильцов, сообщил 360.ru.Алгоритм подачи заявки прост: открыть приложение, перейти в раздел "Услуги", выбрать категорию "Дом и ЖКХ", далее кликнуть на "Перерасчет размера платы за газ" и заполнить предложенную форму. Ответ придет в личный кабинет приложения в течение пяти рабочих дней.
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