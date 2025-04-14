https://ria.ru/20250414/gaz-2011171069.html

Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье

Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025

Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье

Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:26:00+03:00

2025-04-14T15:26:00+03:00

2025-04-14T15:26:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно отсутствующим в жилом помещении или столкнувшимся с изменениями в количестве зарегистрированных жильцов, сообщил 360.ru.Алгоритм подачи заявки прост: открыть приложение, перейти в раздел "Услуги", выбрать категорию "Дом и ЖКХ", далее кликнуть на "Перерасчет размера платы за газ" и заполнить предложенную форму. Ответ придет в личный кабинет приложения в течение пяти рабочих дней.

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)