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Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:26 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gaz-2011171069.html
Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье
Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025
Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье
Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:26:00+03:00
2025-04-14T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно отсутствующим в жилом помещении или столкнувшимся с изменениями в количестве зарегистрированных жильцов, сообщил 360.ru.Алгоритм подачи заявки прост: открыть приложение, перейти в раздел "Услуги", выбрать категорию "Дом и ЖКХ", далее кликнуть на "Перерасчет размера платы за газ" и заполнить предложенную форму. Ответ придет в личный кабинет приложения в течение пяти рабочих дней.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Приложение "Добродел" добавило услугу перерасчета за газ в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий БелоусовГазовая колонка в частном доме
Газовая колонка в частном доме - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья получили возможность оформить перерасчет оплаты за газ через мобильное приложение "Добродел". Такая услуга доступна жителям, временно отсутствующим в жилом помещении или столкнувшимся с изменениями в количестве зарегистрированных жильцов, сообщил 360.ru.
Алгоритм подачи заявки прост: открыть приложение, перейти в раздел "Услуги", выбрать категорию "Дом и ЖКХ", далее кликнуть на "Перерасчет размера платы за газ" и заполнить предложенную форму. Ответ придет в личный кабинет приложения в течение пяти рабочих дней.
 
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