https://ria.ru/20250414/garri-2011192678.html

HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере

HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 14.04.2025

HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере

Утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о Гарри Поттере, сообщает издание Hollywood Repoter. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:59:00+03:00

2025-04-14T16:59:00+03:00

2025-04-14T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о Гарри Поттере, сообщает издание Hollywood Repoter. "HBO наконец-то объявила взрослый актерский состав своего сериала о Гарри Поттере", - говорится в сообщении. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Кроме того, актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча. Издание отмечает, что ни один актер из детского состава сериала еще не был выбран. Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.

https://ria.ru/20241202/potter-1986975371.html

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гарри поттер, в мире