HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере
Hollywood Repoter: HBO утвердили взрослый состав сериала о Гарри Поттере
© Warner Bros. Pictures (2001)Хогвартс. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© Warner Bros. Pictures (2001)
Хогвартс. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о Гарри Поттере, сообщает издание Hollywood Repoter.
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"HBO наконец-то объявила взрослый актерский состав своего сериала о Гарри Поттере", - говорится в сообщении.
© Getty Images / WireImage/Karwai Tang, WireImage/Vera Anderson, Kate GreenДжон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
Джон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
© Getty Images / WireImage/Karwai Tang, WireImage/Vera Anderson, Kate Green
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© Getty Images / WireImage/Dave Benett/Alan Chapman, Dave Benett/David M. BenettНик Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
Ник Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
© Getty Images / WireImage/Dave Benett/Alan Chapman, Dave Benett/David M. Benett
2 из 2
Джон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
© Getty Images / WireImage/Karwai Tang, WireImage/Vera Anderson, Kate Green
1 из 2
Ник Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
© Getty Images / WireImage/Dave Benett/Alan Chapman, Dave Benett/David M. Benett
2 из 2
Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир.
Кроме того, актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча.
Издание отмечает, что ни один актер из детского состава сериала еще не был выбран.
Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
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