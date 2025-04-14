Рейтинг@Mail.ru
HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:59 14.04.2025 (обновлено: 18:14 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/garri-2011192678.html
HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере
HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 14.04.2025
HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере
Утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о Гарри Поттере, сообщает издание Hollywood Repoter. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:59:00+03:00
2025-04-14T18:14:00+03:00
культура
гарри поттер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501084_0:29:1600:929_1920x0_80_0_0_14659b1cae7493b32d3158086e1eb3ce.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о Гарри Поттере, сообщает издание Hollywood Repoter. "HBO наконец-то объявила взрослый актерский состав своего сериала о Гарри Поттере", - говорится в сообщении. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Кроме того, актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча. Издание отмечает, что ни один актер из детского состава сериала еще не был выбран. Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
https://ria.ru/20241202/potter-1986975371.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501084_162:0:1438:957_1920x0_80_0_0_9d5a4ab7b4595e5c1236c027c4d2cbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гарри поттер, в мире
Культура, Гарри Поттер, В мире
HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере

Hollywood Repoter: HBO утвердили взрослый состав сериала о Гарри Поттере

© Warner Bros. Pictures (2001)Хогвартс. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Хогвартс. Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Warner Bros. Pictures (2001)
Хогвартс. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о Гарри Поттере, сообщает издание Hollywood Repoter.
«
"HBO наконец-то объявила взрослый актерский состав своего сериала о Гарри Поттере", - говорится в сообщении.
© Getty Images / WireImage/Karwai Tang, WireImage/Vera Anderson, Kate GreenДжон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
Джон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
Джон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
© Getty Images / WireImage/Karwai Tang, WireImage/Vera Anderson, Kate Green
1 из 2
© Getty Images / WireImage/Dave Benett/Alan Chapman, Dave Benett/David M. BenettНик Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
Ник Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
Ник Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
© Getty Images / WireImage/Dave Benett/Alan Chapman, Dave Benett/David M. Benett
2 из 2
Джон Литгоу, Джанет Макти и Паапа Эссьеду
© Getty Images / WireImage/Karwai Tang, WireImage/Vera Anderson, Kate Green
1 из 2
Ник Фрост, Люк Таллон и Пол Уайтхаус
© Getty Images / WireImage/Dave Benett/Alan Chapman, Dave Benett/David M. Benett
2 из 2
Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир.
Кроме того, актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча.
Издание отмечает, что ни один актер из детского состава сериала еще не был выбран.
Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
Актер Руперт Грин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Актера из "Гарри Поттера" обязали выплатить налоги на миллионную сумму
2 декабря 2024, 21:57
 
КультураГарри ПоттерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала