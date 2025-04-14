https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011170429.html

В Молдавии запустили процесс демонтажа автономии, заявил замглавы Гагаузии

В Молдавии запустили процесс демонтажа автономии, заявил замглавы Гагаузии - РИА Новости, 14.04.2025

В Молдавии запустили процесс демонтажа автономии, заявил замглавы Гагаузии

Конституционный суд Молдавии, лишив Гагаузию части ее прав, запустил процесс по демонтажу автономии, заявил замглавы региона Виктор Петров в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:22:00+03:00

2025-04-14T15:22:00+03:00

2025-04-14T15:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии, лишив Гагаузию части ее прав, запустил процесс по демонтажу автономии, заявил замглавы региона Виктор Петров в Telegram-канале.Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры республики и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования ее прокуратуры. "Принято решение, запускающее процесс демонтажа Гагаузии. Конституционный суд вынес решение, которое нельзя назвать иначе как прямым ударом по основам автономного статуса Гагаузии. Под видом "конституционного анализа" фактически дан старт демонтажу всей системы власти, построенной поколениями и утвержденной в самые сложные времена — с начала 90-х годов", - написал Петров.По его словам, это решение перечеркивает саму идею местного самоуправления, права на участие в управлении судьбой своей территории. "Сегодня — прокуратура, завтра — Народное собрание, потом — Исполком. Цель очевидна: стереть автономию с политической карты страны, оставить вместо неё лишь декоративную вывеску. Власть открыто нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства. Политический режим пересёк все границы допустимого. Начался системный демонтаж автономии Гагаузии — не преувеличение, а точное определение происходящего", - подчеркнул Петров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/moldavija-2011162525.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html

https://ria.ru/20250411/gagauzija-2010707530.html

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в мире, гагаузия, молдавия, россия, задержание главы гагаузии гуцул