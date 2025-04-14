https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html
Гагаузии запретили назначать прокурора автономии
Гагаузии запретили назначать прокурора автономии - РИА Новости, 14.04.2025
Гагаузии запретили назначать прокурора автономии
Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, заявила глава суда Домника Маноле. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:50:00+03:00
2025-04-14T13:50:00+03:00
2025-04-14T15:27:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, заявила глава суда Домника Маноле."Конституционный суд постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры объявить неконституционными статью 21 закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", а также статьи 25 (часть 3) и 26 закона "О прокуратуре", — сказала она.По словам Маноле, решение окончательное и вступит в силу после публикации в законодательном вестнике — "Официальном мониторе".С инициативой о пересмотре законодательства выступил генеральный прокурор Ион Мунтяну. Конституционный суд рассматривал вопрос без участия представителей Гагаузии.Этим решением КС запустил процесс по демонтажу автономии, заявил заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. По его словам, оно перечеркивает саму идею местного самоуправления, права на участие в управлении судьбой своей территории.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали сначала на 20 суток, а потом увеличили срок до 30.
https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html
https://ria.ru/20250411/gagauzija-2010707530.html
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гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гагаузии запретили назначать прокурора автономии
КС Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии
КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, заявила глава суда Домника Маноле.
"Конституционный суд постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры объявить неконституционными статью 21 закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", а также статьи 25 (часть 3) и 26 закона "О прокуратуре", — сказала она.
По словам Маноле, решение окончательное и вступит в силу после публикации в законодательном вестнике — "Официальном мониторе".
С инициативой о пересмотре законодательства выступил генеральный прокурор Ион Мунтяну. Конституционный суд рассматривал вопрос без участия представителей Гагаузии.
Этим решением КС запустил процесс по демонтажу автономии, заявил заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. По его словам, оно перечеркивает саму идею местного самоуправления, права на участие в управлении судьбой своей территории.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул
на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду
до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.
В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали сначала на 20 суток, а потом увеличили срок до 30.