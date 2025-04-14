https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html

Гагаузии запретили назначать прокурора автономии

Гагаузии запретили назначать прокурора автономии - РИА Новости, 14.04.2025

Гагаузии запретили назначать прокурора автономии

Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, заявила глава суда Домника Маноле. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:50:00+03:00

2025-04-14T13:50:00+03:00

2025-04-14T15:27:00+03:00

гагаузия

в мире

молдавия

кишинев

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856182329_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_b96ca1ddf7de44f63f14450f6a7bc830.jpg

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии, заявила глава суда Домника Маноле."Конституционный суд постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры объявить неконституционными статью 21 закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", а также статьи 25 (часть 3) и 26 закона "О прокуратуре", — сказала она.По словам Маноле, решение окончательное и вступит в силу после публикации в законодательном вестнике — "Официальном мониторе".С инициативой о пересмотре законодательства выступил генеральный прокурор Ион Мунтяну. Конституционный суд рассматривал вопрос без участия представителей Гагаузии.Этим решением КС запустил процесс по демонтажу автономии, заявил заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. По его словам, оно перечеркивает саму идею местного самоуправления, права на участие в управлении судьбой своей территории.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали сначала на 20 суток, а потом увеличили срок до 30.

https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html

https://ria.ru/20250411/gagauzija-2010707530.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул