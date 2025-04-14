https://ria.ru/20250414/fsb-2011176878.html

ФСБ рассекретила документы о гибели пионера-героя Вити Коробкова

ФСБ рассекретила документы о гибели пионера-героя Вити Коробкова - РИА Новости, 14.04.2025

ФСБ рассекретила документы о гибели пионера-героя Вити Коробкова

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова из Феодосии и его семьи. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:45:00+03:00

2025-04-14T15:45:00+03:00

2025-04-14T17:03:00+03:00

феодосия

симферополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова из Феодосии и его семьи. "Среди материалов подробности судьбы известных в истории Юго-Восточного Крыма людей — Михаила Ивановича Коробкова и его сына Виктора, пионера-героя, которые долгое время были членами подпольной организации в Феодосии, а затем вступили в партизанский отряд", — рассказала пресс-служба ведомства.Как следует из документов, отца и сына Коробковых арестовали 14 февраля 1944 года в Феодосии, куда их отправили из партизанского отряда из-за обострения туберкулеза у Михаила Ивановича. Их долго пытали, но они не выдали товарищей. Михаила Коробкова расстреляли 28 февраля вместе со схваченными партизанами, Витю — через девять дней, 9 марта. При этом 4 марта ему исполнилось 15 лет. Советские войска освободили Феодосию месяц спустя — 14 апреля 1944 года. В рассекреченном деле приводятся важные подробности о действиях феодосийских подпольщиков, упоминаются и неизвестные до сих пор имена. Например, говорится о девочке Люсе, которая разведала расположение немецких батарей к юго-западу от города. Вместе с еще двумя подростками ее схватили и после пыток расстреляли. Есть сведения и о семье Коробковых.Среди документов есть протоколы допросов с подробными сведениями о дислокации в Старом Крыму разведки вермахта "Абвергруппы-302" (или "Геркулес") и их личном составе. Там же — информация об аресте партизан Субботина, Колесникова и Стоянова в начале февраля 1944 года, их истязаниях и расстреле. При этом, по признанию самих палачей, Стоянов мужественно вел себя перед расстрелом, плюнул кому-то из немцев в лицо, а переводчика Михельсона ударил ногой в живот. Страшным пыткам подвергся подпольщик из Старого Крыма Сергей Талдыкин, до того работавший переводчиком при сельхозкомендатуре. В конце декабря 1943-го Талдыкина так изуродовали при допросах, что его нельзя было узнать, на него натравливали собак, переломали ноги, "с головы были выдернуты все волосы и снята кожа".Подвергался пыткам и связной этого подпольщика партизан Переходчий. Не менее страшными были допросы матери и дочери Пантелли, жительниц Старого Крыма, которых нацисты обвинили в связи с партизанами. В ночь на 27 марта 1944 года партизаны устроили налет на Старый Крым, убили и ранили около 200 гитлеровцев, уничтожили множество боевой техники, склад с горючим и боеприпасами, а также освободили из тюрьмы 46 человек, в том числе Аграфену Пантелли. Но ее дочь Надежду к тому времени уже расстреляли. В рассекреченном деле есть ранее неизвестные сведения о попытках вооруженных выступлений в коллаборационистских батальонах в селах Ислам-Терек (ныне поселок Кировское) и Дальние Камыши (ныне Приморский) зимой 1943-1944 годов, подавленных заговорах и вынесенных предателям приговорах. Именем Вити Коробкова названа улица в Феодосии и школа № 4, в которой он учился. В 1959 году в городском сквере на улице Горького установили памятник пионеру-герою. Монументы в честь юного партизана есть и в других городах Крыма.

https://ria.ru/20250407/dokumenty-2009722247.html

https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html

https://ria.ru/20250401/fsb-2008566832.html

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феодосия, симферополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)