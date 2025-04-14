https://ria.ru/20250414/fsb-2011172900.html

В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии

В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии - РИА Новости, 14.04.2025

В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии

В Самарской области задержали двух россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:34:00+03:00

2025-04-14T15:34:00+03:00

2025-04-14T15:45:00+03:00

молдавия

самарская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754541649_0:75:1463:898_1920x0_80_0_0_5c056e8e2932d2d16d8fb4828e7b661b.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Самарской области задержали двух россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ."Установлено, что указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова", — уточнили в ведомстве.Один из задержанных агентов — Окрушко С. А. 1981 года рождения. Он подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии два самодельных взрывных устройства (СВУ).Также спецслужбы задержали Измайлову И. О. 1989 года рождения, причастную к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса.В ведомстве рассказали подробности их вербовки в Молдавии киевскими спецслужбами."В частности, Окрушко С. А., уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова И. О. — под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине", — отметили в ФСБ.Обоих агентов после вербовки проверили в Кишиневе на детекторе лжи. Затем они прибыли в Самару по заданию украинских кураторов для совершения терактов.Против злоумышленников возбудили уголовные дела. В отношении Окрушко — по статьям о диверсии, государственной измене, незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождению обучения для осуществления террористической деятельности, участию в террористическом сообществе. Измайлову обвиняют в госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ria.ru/20250313/sud-2004754338.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003714324.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

молдавия

самарская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия