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В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии - РИА Новости, 14.04.2025
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15:34 14.04.2025 (обновлено: 15:45 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/fsb-2011172900.html
В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии
В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии - РИА Новости, 14.04.2025
В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии
В Самарской области задержали двух россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:34:00+03:00
2025-04-14T15:45:00+03:00
молдавия
самарская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Самарской области задержали двух россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ.&quot;Установлено, что указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова&quot;, — уточнили в ведомстве.Один из задержанных агентов — Окрушко С. А. 1981 года рождения. Он подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии два самодельных взрывных устройства (СВУ).Также спецслужбы задержали Измайлову И. О. 1989 года рождения, причастную к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса.В ведомстве рассказали подробности их вербовки в Молдавии киевскими спецслужбами.&quot;В частности, Окрушко С. А., уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова И. О. — под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине&quot;, — отметили в ФСБ.Обоих агентов после вербовки проверили в Кишиневе на детекторе лжи. Затем они прибыли в Самару по заданию украинских кураторов для совершения терактов.Против злоумышленников возбудили уголовные дела. В отношении Окрушко — по статьям о диверсии, государственной измене, незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождению обучения для осуществления террористической деятельности, участию в террористическом сообществе. Измайлову обвиняют в госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250313/sud-2004754338.html
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молдавия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия
Молдавия, Самарская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Происшествия
В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом в Молдавии

ФСБ: задержанных в Самарской области россиян Киев завербовал в Молдавии

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Самарской области задержали двух россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ.
«

"Установлено, что указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова", — уточнили в ведомстве.

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Один из задержанных агентов — Окрушко С. А. 1981 года рождения. Он подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии два самодельных взрывных устройства (СВУ).
Также спецслужбы задержали Измайлову И. О. 1989 года рождения, причастную к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса.
В ведомстве рассказали подробности их вербовки в Молдавии киевскими спецслужбами.
«

"В частности, Окрушко С. А., уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измайлова И. О. — под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине", — отметили в ФСБ.

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Обоих агентов после вербовки проверили в Кишиневе на детекторе лжи. Затем они прибыли в Самару по заданию украинских кураторов для совершения терактов.
Против злоумышленников возбудили уголовные дела. В отношении Окрушко — по статьям о диверсии, государственной измене, незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождению обучения для осуществления террористической деятельности, участию в террористическом сообществе.
Измайлову обвиняют в госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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МолдавияСамарская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаПроисшествия
 
 
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