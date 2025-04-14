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Украина вербует в Молдавии агентуру для терактов в России - РИА Новости, 14.04.2025
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08:48 14.04.2025 (обновлено: 09:46 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html
Украина вербует в Молдавии агентуру для терактов в России
Украина вербует в Молдавии агентуру для терактов в России - РИА Новости, 14.04.2025
Украина вербует в Молдавии агентуру для терактов в России
Территория Молдавии с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки агентуры и ее подготовки к заброске в Россию для... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:48:00+03:00
2025-04-14T09:46:00+03:00
молдавия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Территория Молдавии с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки агентуры и ее подготовки к заброске в Россию для совершения диверсий и терактов, сообщила Федеральная служба безопасности. &quot;ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения для последующей заброски на территорию России в целях совершения диверсионно-террористических актов&quot;, — указали в спецслужбе.Сегодня в Самарской области задержали двух граждан России, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Один из них, по фамилии Окрушко, подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельные бомбы. В свою очередь, задержанная по фамилии Измайлова причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса. Участвовали в террористической деятельности и граждане Молдавии. Так, ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины Мариуса Пруняну. Гражданин Молдавии ранее воевал в рядах ВСУ, а затем приехал из своей страны в Россию через Латвию, провезя в тайнике бомбы для совершения терактов. В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававшего Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
https://ria.ru/20250313/fsb-2004689545.html
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Признание гражданина Молдавии, который привез в Россию взрывчатку для терактов
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который привез в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева, рассказал, что ему также обещали передать пистолет - "для устранения какой-то личности"
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молдавия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, в мире
Молдавия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, В мире
Украина вербует в Молдавии агентуру для терактов в России

ФСБ: Украина в Молдавии вербует агентуру для совершения терактов в России

© ЦОС ФСБ РоссииГражданин Молдавии Мариус Пруняну привез в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну привез в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© ЦОС ФСБ России
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну привез в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Территория Молдавии с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки агентуры и ее подготовки к заброске в Россию для совершения диверсий и терактов, сообщила Федеральная служба безопасности.
«

"ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения для последующей заброски на территорию России в целях совершения диверсионно-террористических актов", — указали в спецслужбе.

Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Задержанному диверсанту обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб
13 марта, 10:21
Сегодня в Самарской области задержали двух граждан России, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины.
Один из них, по фамилии Окрушко, подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельные бомбы. В свою очередь, задержанная по фамилии Измайлова причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.
Участвовали в террористической деятельности и граждане Молдавии. Так, ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины Мариуса Пруняну. Гражданин Молдавии ранее воевал в рядах ВСУ, а затем приехал из своей страны в Россию через Латвию, провезя в тайнике бомбы для совершения терактов.
В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававшего Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников
7 февраля, 03:04
 
МолдавияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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