https://ria.ru/20250414/foto-2011162059.html

Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая

Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая - РИА Новости, 14.04.2025

Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая

Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер" в презентации мероприятий, посвященных 80-й... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:41:00+03:00

2025-04-14T14:41:00+03:00

2025-04-14T14:41:00+03:00

белгородский район

нью-йорк (город)

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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер" в презентации мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, чем вызвала критику губернатора Вячеслава Гладкова. На оперативном совещании правительства в понедельник глава Белгородского района Татьяна Круглякова представила планы по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из мероприятий стала онлайн-акция "Повтори фото Победы", в презентации была использована известная фотография "Поцелуй на Таймс-сквер", сделанная в Нью-Йорке в 1945 году. "Мы понимаем, что, безусловно, во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но мне кажется, более правильно, если мы будем в нашей работе все-таки опираться на хроники, в том числе и на фотографии, которые касаются советской армии. Поэтому у вас конкурс "Повтори фото Победы", и фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире, мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации", - сказал Гладков. Кроме того, губернатор выразил недоумение по поводу упоминания в плане мероприятий соревнований по биатлону в условиях отсутствия снега в Белгородском районе. Гладков призвал к более внимательному и ответственному подходу к организации мероприятий, посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне, отметив, что формальный подход недопустим, особенно в прифронтовом районе.

https://ria.ru/20250407/gladkov-2009912726.html

https://ria.ru/20250331/obstrel-2008333168.html

белгородский район

нью-йорк (город)

белгородская область

россия

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белгородский район, нью-йорк (город), вячеслав гладков, белгородская область, россия, сша, происшествия