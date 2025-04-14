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Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая - РИА Новости, 14.04.2025
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14:41 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/foto-2011162059.html
Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая
Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая - РИА Новости, 14.04.2025
Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая
Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер" в презентации мероприятий, посвященных 80-й... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:41:00+03:00
2025-04-14T14:41:00+03:00
белгородский район
нью-йорк (город)
вячеслав гладков
белгородская область
россия
сша
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер" в презентации мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, чем вызвала критику губернатора Вячеслава Гладкова. На оперативном совещании правительства в понедельник глава Белгородского района Татьяна Круглякова представила планы по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из мероприятий стала онлайн-акция "Повтори фото Победы", в презентации была использована известная фотография "Поцелуй на Таймс-сквер", сделанная в Нью-Йорке в 1945 году. "Мы понимаем, что, безусловно, во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но мне кажется, более правильно, если мы будем в нашей работе все-таки опираться на хроники, в том числе и на фотографии, которые касаются советской армии. Поэтому у вас конкурс "Повтори фото Победы", и фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире, мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации", - сказал Гладков. Кроме того, губернатор выразил недоумение по поводу упоминания в плане мероприятий соревнований по биатлону в условиях отсутствия снега в Белгородском районе. Гладков призвал к более внимательному и ответственному подходу к организации мероприятий, посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне, отметив, что формальный подход недопустим, особенно в прифронтовом районе.
https://ria.ru/20250407/gladkov-2009912726.html
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белгородский район
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белгородская область
россия
сша
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белгородский район, нью-йорк (город), вячеслав гладков, белгородская область, россия, сша, происшествия
Белгородский район, Нью-Йорк (город), Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, США, Происшествия
Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая

Гладков осудил чиновницу Круглякову за американское фото в презентации о 9 мая

© Public domain/U.S. Navy/Lt. Victor JorgensenФотография "Поцелуй на Таймс-сквер" Виктора Йоргенсена
Фотография Поцелуй на Таймс-сквер Виктора Йоргенсена - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Public domain/U.S. Navy/Lt. Victor Jorgensen
Фотография "Поцелуй на Таймс-сквер" Виктора Йоргенсена. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер" в презентации мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, чем вызвала критику губернатора Вячеслава Гладкова.
На оперативном совещании правительства в понедельник глава Белгородского района Татьяна Круглякова представила планы по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из мероприятий стала онлайн-акция "Повтори фото Победы", в презентации была использована известная фотография "Поцелуй на Таймс-сквер", сделанная в Нью-Йорке в 1945 году.
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"Мы понимаем, что, безусловно, во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но мне кажется, более правильно, если мы будем в нашей работе все-таки опираться на хроники, в том числе и на фотографии, которые касаются советской армии. Поэтому у вас конкурс "Повтори фото Победы", и фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире, мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации", - сказал Гладков.
Кроме того, губернатор выразил недоумение по поводу упоминания в плане мероприятий соревнований по биатлону в условиях отсутствия снега в Белгородском районе. Гладков призвал к более внимательному и ответственному подходу к организации мероприятий, посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне, отметив, что формальный подход недопустим, особенно в прифронтовом районе.
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Белгородский районНью-Йорк (город)Вячеслав ГладковБелгородская областьРоссияСШАПроисшествия
 
 
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