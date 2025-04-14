Гладков раскритиковал чиновницу за американское фото в презентации о 9 мая
Гладков осудил чиновницу Круглякову за американское фото в презентации о 9 мая
© Public domain/U.S. Navy/Lt. Victor JorgensenФотография "Поцелуй на Таймс-сквер" Виктора Йоргенсена
Фотография "Поцелуй на Таймс-сквер" Виктора Йоргенсена. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова использовала фотографию "Поцелуй на Таймс-сквер" в презентации мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, чем вызвала критику губернатора Вячеслава Гладкова.
На оперативном совещании правительства в понедельник глава Белгородского района Татьяна Круглякова представила планы по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из мероприятий стала онлайн-акция "Повтори фото Победы", в презентации была использована известная фотография "Поцелуй на Таймс-сквер", сделанная в Нью-Йорке в 1945 году.
"Мы понимаем, что, безусловно, во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но мне кажется, более правильно, если мы будем в нашей работе все-таки опираться на хроники, в том числе и на фотографии, которые касаются советской армии. Поэтому у вас конкурс "Повтори фото Победы", и фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире, мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации", - сказал Гладков.
Кроме того, губернатор выразил недоумение по поводу упоминания в плане мероприятий соревнований по биатлону в условиях отсутствия снега в Белгородском районе. Гладков призвал к более внимательному и ответственному подходу к организации мероприятий, посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне, отметив, что формальный подход недопустим, особенно в прифронтовом районе.