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Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии - РИА Новости, 14.04.2025
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17:40 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/fond-2011200883.html
Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии
Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии - РИА Новости, 14.04.2025
Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии
Благотворительный "Фонд Ройзмана"* помогал в оплате юридической помощи Андрею Малышеву, фигуранту дела о действиях сексуального характера в отношении двух... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:40:00+03:00
2025-04-14T17:40:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана"* помогал в оплате юридической помощи Андрею Малышеву, фигуранту дела о действиях сексуального характера в отношении двух девочек, из-за того, что его семья малоимущая, заявила в ходе судебного заседания директор фонда Светлана Косолапова. Как передает корреспондент РИА Новости, Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник продолжает рассмотрение иска главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации "Фонда Ройзмана"*. В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Андрея Малышева к 15 годам колонии. Согласно материалам облсуда, мужчина пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, после чего на вопросы взрослых она ответила, что играла с дядей во "взрослые игры". Сам Малышев вину в насилии над дочерью и ее семилетней подругой отрицал, но суд признал его виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних). "Имеется у ней (у семьи – ред.), кстати, статус малоимущей. Через своего адвоката обратился (к нам – ред.). Сумма была затрачена на адвоката такая: первый месяц – 40 тысяч рублей, все остальные месяцы – по 60 тысяч рублей", – сказала Косолапова. Судя по соглашению об оказании правовой помощи, которое есть в распоряжении РИА Новости, юридическую защиту Малышеву оказывало уральское адвокатское бюро "Бельянский и партнеры", при этом в "рамках оказания благотворительной помощи" услуги адвоката, действительно, оплачивал "Фонд Ройзмана"*. С указанной в соглашении даты до 6 ноября 2024 года, когда суд вынес Малышеву приговор, сумма за оказанные фигуранту юридические услуги составила порядка 600 тысяч рублей. Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку "Фонда Ройзмана"*, после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации организации из-за выявленных нарушений.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250414/fond-2011182727.html
https://ria.ru/20250305/pozhertvovaniya-2003099309.html
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россия
свердловская область
екатеринбург
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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии

Фонд Ройзмана помогал фигуранту дела о педофилии, поскольку семья малоимущая

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкЕвгений Ройзман*
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
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Евгений Ройзман*. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана"* помогал в оплате юридической помощи Андрею Малышеву, фигуранту дела о действиях сексуального характера в отношении двух девочек, из-за того, что его семья малоимущая, заявила в ходе судебного заседания директор фонда Светлана Косолапова.
Как передает корреспондент РИА Новости, Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник продолжает рассмотрение иска главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации "Фонда Ройзмана"*.
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд на Урале удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана*
Вчера, 16:14
В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Андрея Малышева к 15 годам колонии. Согласно материалам облсуда, мужчина пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, после чего на вопросы взрослых она ответила, что играла с дядей во "взрослые игры". Сам Малышев вину в насилии над дочерью и ее семилетней подругой отрицал, но суд признал его виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних).
"Имеется у ней (у семьи – ред.), кстати, статус малоимущей. Через своего адвоката обратился (к нам – ред.). Сумма была затрачена на адвоката такая: первый месяц – 40 тысяч рублей, все остальные месяцы – по 60 тысяч рублей", – сказала Косолапова.
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Фонд Ройзмана* получил пожертвование в виде игровой приставки
5 марта, 04:34
Судя по соглашению об оказании правовой помощи, которое есть в распоряжении РИА Новости, юридическую защиту Малышеву оказывало уральское адвокатское бюро "Бельянский и партнеры", при этом в "рамках оказания благотворительной помощи" услуги адвоката, действительно, оплачивал "Фонд Ройзмана"*. С указанной в соглашении даты до 6 ноября 2024 года, когда суд вынес Малышеву приговор, сумма за оказанные фигуранту юридические услуги составила порядка 600 тысяч рублей.
Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку "Фонда Ройзмана"*, после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации организации из-за выявленных нарушений.
* Признан иноагентом в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
4 марта, 11:08
 
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