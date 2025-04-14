https://ria.ru/20250414/fond-2011200883.html

Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии

Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии - РИА Новости, 14.04.2025

Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии

Благотворительный "Фонд Ройзмана"* помогал в оплате юридической помощи Андрею Малышеву, фигуранту дела о действиях сексуального характера в отношении двух... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:40:00+03:00

2025-04-14T17:40:00+03:00

2025-04-14T17:40:00+03:00

происшествия

россия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана"* помогал в оплате юридической помощи Андрею Малышеву, фигуранту дела о действиях сексуального характера в отношении двух девочек, из-за того, что его семья малоимущая, заявила в ходе судебного заседания директор фонда Светлана Косолапова. Как передает корреспондент РИА Новости, Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник продолжает рассмотрение иска главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации "Фонда Ройзмана"*. В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Андрея Малышева к 15 годам колонии. Согласно материалам облсуда, мужчина пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, после чего на вопросы взрослых она ответила, что играла с дядей во "взрослые игры". Сам Малышев вину в насилии над дочерью и ее семилетней подругой отрицал, но суд признал его виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних). "Имеется у ней (у семьи – ред.), кстати, статус малоимущей. Через своего адвоката обратился (к нам – ред.). Сумма была затрачена на адвоката такая: первый месяц – 40 тысяч рублей, все остальные месяцы – по 60 тысяч рублей", – сказала Косолапова. Судя по соглашению об оказании правовой помощи, которое есть в распоряжении РИА Новости, юридическую защиту Малышеву оказывало уральское адвокатское бюро "Бельянский и партнеры", при этом в "рамках оказания благотворительной помощи" услуги адвоката, действительно, оплачивал "Фонд Ройзмана"*. С указанной в соглашении даты до 6 ноября 2024 года, когда суд вынес Малышеву приговор, сумма за оказанные фигуранту юридические услуги составила порядка 600 тысяч рублей. Главное управление Минюста России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку "Фонда Ройзмана"*, после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации организации из-за выявленных нарушений.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250414/fond-2011182727.html

https://ria.ru/20250305/pozhertvovaniya-2003099309.html

https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург