https://ria.ru/20250414/fond-2011182727.html
Суд на Урале удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана*
Суд на Урале удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана* - РИА Новости, 14.04.2025
Суд на Урале удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана*
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации благотворительного "Фонда... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:14:00+03:00
2025-04-14T16:14:00+03:00
2025-04-14T16:51:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Иск удовлетворить", — объявила судья Жанна Стекольникова.На заседании судья заявила, что частично приобщила документы ответчика по возражениям на иск. Также стало известно, что фонд направлял управлению Минюста соглашение о примирении сторон, но ведомство отклонило его. Представитель истца на процессе озвучила, что деньги, собранные на лечение и реабилитацию двух мальчиков и не использованные на них, следовало направить благополучателям, чего не было сделано."Это является грубым и неустранимым нарушением", — подчеркнула представитель управления Минюста, добавив, что нецелевым образом фондом было израсходовано более четырех миллионов рублей.На что директор "Фонда Ройзмана"* Светлана Косолапова ответила, что у родителей детей, заключив договор с организацией, возникает обязанность отчитываться фонду об использованных на ребенка средств, а собранные деньги организация имеет право расходовать на иные благотворительные цели, согласовав с жертвователями."Много говорилось, что мы покупали алкоголь. У нас существует давняя традиция: мы поздравляем врачей клиник, и это приобреталось в подарок. Медицинские работники у нас эксперты, дарили подарки не просто людям с улицы. <...> Речь идет о подарках, которые родители заказывали для своих детей, мы впоследствии передавали их детям. У нас есть благотворители, которые в целях поддержания бытового уровня под этих детей приобретают то, что они просят, но передает их фонд", — отметила Косолапова.Во время перерыва адвокат ответчика Калой Ахильгов уточнил журналистам, что если суд удовлетворит иск управления Минюста, то они это решение будут обжаловать как в апелляции, так и в кассации.Согласно акту проверки, в деятельности организации были обнаружены нарушения. Так, его местонахождение не совпадает с адресом, указанным в Едином госреестре юридических лиц. А из 22 целей, заявленных в уставе, деятельность фактически велась только по пяти направлениям.При этом собранные средства не использовались по назначению. Например, в 2021 году фонд организовал сбор на лечение двух детей с диагнозом СМА, сумма составила 222,4 миллиона рублей. Но, как обнаружила проверка, лечение детей препаратом "Золгенсма" оплачивалось за счет федерального бюджета, а собранные деньги остались в распоряжении фонда.Эти факты подтверждаются информацией управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД, отмечается в документах.Фонд тратил деньги и на другие неуставные цели. В частности, это:Кроме того, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это в документах.* Лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20250401/fond-2008694763.html
https://ria.ru/20250305/pozhertvovaniya-2003099309.html
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урал, происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург
Урал, Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить", — объявила судья Жанна Стекольникова.
На заседании судья заявила, что частично приобщила документы ответчика по возражениям на иск. Также стало известно, что фонд направлял управлению Минюста соглашение о примирении сторон, но ведомство отклонило его.
Представитель истца на процессе озвучила, что деньги, собранные на лечение и реабилитацию двух мальчиков и не использованные на них, следовало направить благополучателям, чего не было сделано.
"Это является грубым и неустранимым нарушением", — подчеркнула представитель управления Минюста, добавив, что нецелевым образом фондом было израсходовано более четырех миллионов рублей.
На что директор "Фонда Ройзмана"* Светлана Косолапова ответила, что у родителей детей, заключив договор с организацией, возникает обязанность отчитываться фонду об использованных на ребенка средств, а собранные деньги организация имеет право расходовать на иные благотворительные цели, согласовав с жертвователями.
«
"Много говорилось, что мы покупали алкоголь. У нас существует давняя традиция: мы поздравляем врачей клиник, и это приобреталось в подарок. Медицинские работники у нас эксперты, дарили подарки не просто людям с улицы. <...> Речь идет о подарках, которые родители заказывали для своих детей, мы впоследствии передавали их детям. У нас есть благотворители, которые в целях поддержания бытового уровня под этих детей приобретают то, что они просят, но передает их фонд", — отметила Косолапова.
Во время перерыва адвокат ответчика Калой Ахильгов уточнил журналистам, что если суд удовлетворит иск управления Минюста, то они это решение будут обжаловать как в апелляции, так и в кассации.
Согласно акту проверки, в деятельности организации были обнаружены нарушения. Так, его местонахождение не совпадает с адресом, указанным в Едином госреестре юридических лиц. А из 22 целей, заявленных в уставе, деятельность фактически велась только по пяти направлениям.
При этом собранные средства не использовались по назначению. Например, в 2021 году фонд организовал сбор на лечение двух детей с диагнозом СМА, сумма составила 222,4 миллиона рублей. Но, как обнаружила проверка, лечение детей препаратом "Золгенсма" оплачивалось за счет федерального бюджета, а собранные деньги остались в распоряжении фонда.
Эти факты подтверждаются информацией управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД, отмечается в документах.
Фонд тратил деньги и на другие неуставные цели. В частности, это:
- оплата новогоднего мероприятия для сотрудников;
- оплата в ресторане на 42 тысячи рублей в декабре 2023 года;
- оплата цветочной композиции на 4,6 тысячи рублей на день рождения Ройзмана*;
- оплата обеда для врачей, в том числе алкоголя;
- оплата ремонта внедорожника Chevrolet Niva, на котором Ройзман* устроил ДТП.
Кроме того, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это в документах.
* Лицо, признанное иноагентом в России.