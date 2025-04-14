https://ria.ru/20250414/fitso-2011135140.html

В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо

В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо - РИА Новости, 14.04.2025

В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо

Соратник главы правительства Словакии Роберта Фицо, министр обороны республики Роберт Калиняк впервые продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:05:00+03:00

2025-04-14T13:05:00+03:00

2025-04-14T13:18:00+03:00

в мире

словакия

украина

роберт фицо

роберт калиняк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011134306_0:58:721:463_1920x0_80_0_0_a9c9c7a92bac02e7eaeed80ede361294.jpg

БРАТИСЛАВА, 14 апр - РИА Новости. Соратник главы правительства Словакии Роберта Фицо, министр обороны республики Роберт Калиняк впервые продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью в ответ на сомнения в правдивости информации о покушении и тяжести полученных словацким премьером ранений. Калиняк дал интервью словацкому блогеру Оскару Барами, на его вопрос, что бы министр мог сказать тем, кто ставит под сомнение подлинность покушения на Фицо, он сообщил, что сделал несколько фотографий в больнице, куда после покушения был доставлен премьер Словакии. Калиняк достал телефон и продемонстрировал три фотографии пиджака, на котором видны небольшие отверстия и запекшаяся кровь, он также показал две фотографии окровавленной рубашки Фицо, которые авторы интервью заблюрили. "Вы не представляете, что вас ждет, у вас внутри несколько пуль и вы идете на операцию, где их будут извлекать", - рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией в мае 2024 года. В комментариях к интервью некоторые пользователи написали, что хотели бы видеть не фотографии одежды, а фотографии самих ранений или шрамов на теле премьера. В июне 2024 года словацкое издание SME опубликовало материал о том, что покушение на премьера Словакии обрастает различными теориями, а из-за быстрого восстановления политика некоторые люди сомневаются, были ли ранения действительно такими тяжелыми, как об этом говорили власти, и произошло ли вообще покушение на самом деле. Издание Denník N отмечало, что точные данные о ранениях, которые в мае 2024 года получил Фицо, общественности так и не были представлены. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20250413/fitso-2011035531.html

https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009426035.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, роберт фицо, роберт калиняк, нато