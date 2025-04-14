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В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо - РИА Новости, 14.04.2025
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13:05 14.04.2025 (обновлено: 13:18 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/fitso-2011135140.html
В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо
В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо - РИА Новости, 14.04.2025
В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо
Соратник главы правительства Словакии Роберта Фицо, министр обороны республики Роберт Калиняк впервые продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:05:00+03:00
2025-04-14T13:18:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 14 апр - РИА Новости. Соратник главы правительства Словакии Роберта Фицо, министр обороны республики Роберт Калиняк впервые продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью в ответ на сомнения в правдивости информации о покушении и тяжести полученных словацким премьером ранений. Калиняк дал интервью словацкому блогеру Оскару Барами, на его вопрос, что бы министр мог сказать тем, кто ставит под сомнение подлинность покушения на Фицо, он сообщил, что сделал несколько фотографий в больнице, куда после покушения был доставлен премьер Словакии. Калиняк достал телефон и продемонстрировал три фотографии пиджака, на котором видны небольшие отверстия и запекшаяся кровь, он также показал две фотографии окровавленной рубашки Фицо, которые авторы интервью заблюрили. "Вы не представляете, что вас ждет, у вас внутри несколько пуль и вы идете на операцию, где их будут извлекать", - рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией в мае 2024 года. В комментариях к интервью некоторые пользователи написали, что хотели бы видеть не фотографии одежды, а фотографии самих ранений или шрамов на теле премьера. В июне 2024 года словацкое издание SME опубликовало материал о том, что покушение на премьера Словакии обрастает различными теориями, а из-за быстрого восстановления политика некоторые люди сомневаются, были ли ранения действительно такими тяжелыми, как об этом говорили власти, и произошло ли вообще покушение на самом деле. Издание Denník N отмечало, что точные данные о ранениях, которые в мае 2024 года получил Фицо, общественности так и не были представлены. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20250413/fitso-2011035531.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, роберт калиняк, нато
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО
В Словакии показали фото со следами от пуль после покушения на Фицо

Соратник Фицо впервые показал фото его одежды со следами от пуль

© Фото : @oskibaramiМинистр обороны республики Роберт Калиняк продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью из больницы после нападения на главу правительства Словакии Роберта Фицо
Министр обороны республики Роберт Калиняк продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью из больницы после нападения на главу правительства Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : @oskibarami
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БРАТИСЛАВА, 14 апр - РИА Новости. Соратник главы правительства Словакии Роберта Фицо, министр обороны республики Роберт Калиняк впервые продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью в ответ на сомнения в правдивости информации о покушении и тяжести полученных словацким премьером ранений.
Калиняк дал интервью словацкому блогеру Оскару Барами, на его вопрос, что бы министр мог сказать тем, кто ставит под сомнение подлинность покушения на Фицо, он сообщил, что сделал несколько фотографий в больнице, куда после покушения был доставлен премьер Словакии. Калиняк достал телефон и продемонстрировал три фотографии пиджака, на котором видны небольшие отверстия и запекшаяся кровь, он также показал две фотографии окровавленной рубашки Фицо, которые авторы интервью заблюрили.
"Вы не представляете, что вас ждет, у вас внутри несколько пуль и вы идете на операцию, где их будут извлекать", - рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией в мае 2024 года.
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Фицо рассказал о хлопотах из-за ранения при покушении на него
Вчера, 19:06
В комментариях к интервью некоторые пользователи написали, что хотели бы видеть не фотографии одежды, а фотографии самих ранений или шрамов на теле премьера.
В июне 2024 года словацкое издание SME опубликовало материал о том, что покушение на премьера Словакии обрастает различными теориями, а из-за быстрого восстановления политика некоторые люди сомневаются, были ли ранения действительно такими тяжелыми, как об этом говорили власти, и произошло ли вообще покушение на самом деле. Издание Denník N отмечало, что точные данные о ранениях, которые в мае 2024 года получил Фицо, общественности так и не были представлены.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Фицо осудил послов ЕС за отказ посетить годовщину освобождения Братиславы
4 апреля, 19:17
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоРоберт КалинякНАТО
 
 
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