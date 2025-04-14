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В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии - РИА Новости, 14.04.2025
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15:00 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/finlyandiya-2011167104.html
В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии
В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии - РИА Новости, 14.04.2025
В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии
Запрет на покупку недвижимости россиянам в Финляндии является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:00:00+03:00
2025-04-14T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет на покупку недвижимости россиянам в Финляндии является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. "Одиннадцатого апреля власти Финляндии предприняли очередной дискриминационный шаг в отношении граждан России. Парламент единогласно поддержал предложение правительства о внесении в финское законодательство изменений, запрещающих россиянам приобретать в стране объекты недвижимости", - сказали в дипмиссии. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967577658.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии

Посольство РФ в Финляндии назвало запрет на покупку жилья дискриминацией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет на покупку недвижимости россиянам в Финляндии является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
«
"Одиннадцатого апреля власти Финляндии предприняли очередной дискриминационный шаг в отношении граждан России. Парламент единогласно поддержал предложение правительства о внесении в финское законодательство изменений, запрещающих россиянам приобретать в стране объекты недвижимости", - сказали в дипмиссии.
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Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
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