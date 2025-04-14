https://ria.ru/20250414/finlyandiya-2011167104.html

В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии

В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии - РИА Новости, 14.04.2025

В посольстве России прокомментировали запрет на покупку жилья в Финляндии

Запрет на покупку недвижимости россиянам в Финляндии является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:00:00+03:00

2025-04-14T15:00:00+03:00

2025-04-14T15:00:00+03:00

в мире

россия

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет на покупку недвижимости россиянам в Финляндии является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. "Одиннадцатого апреля власти Финляндии предприняли очередной дискриминационный шаг в отношении граждан России. Парламент единогласно поддержал предложение правительства о внесении в финское законодательство изменений, запрещающих россиянам приобретать в стране объекты недвижимости", - сказали в дипмиссии. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.

https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967577658.html

https://ria.ru/20250414/finljandija-2011163992.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия