https://ria.ru/20250414/finljandija-2011163992.html

Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян

Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян - РИА Новости, 14.04.2025

Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян

Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:47:00+03:00

2025-04-14T14:47:00+03:00

2025-04-14T14:49:00+03:00

россия

финляндия

хельсинки

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934885270_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_df1b8d01b599757377355d587e9a4976.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Парламент Финляндии 11 апреля одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. "По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян", - сообщили в посольстве. По словам дипмиссии, формально в тексте предлагаемых поправок не содержится упоминания России, но в Финляндии не скрывают, что законодательные изменения направлены именно против граждан России. "В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", - добавили в посольстве. Как сообщили в дипмиссии, правительство Финляндии готовит новые поправки в законодательство, которые позволят вмешиваться в уже совершенные сделки по приобретению недвижимости. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находятся "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.

https://ria.ru/20250408/finlyandiya-2010104132.html

https://ria.ru/20250402/granitsa-2008782690.html

https://ria.ru/20250405/finljandija-2009540133.html

россия

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, финляндия, хельсинки, в мире