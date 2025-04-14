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Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян - РИА Новости, 14.04.2025
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14:47 14.04.2025 (обновлено: 14:49 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/finljandija-2011163992.html
Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян
Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян - РИА Новости, 14.04.2025
Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян
Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:47:00+03:00
2025-04-14T14:49:00+03:00
россия
финляндия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Парламент Финляндии 11 апреля одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. "По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян", - сообщили в посольстве. По словам дипмиссии, формально в тексте предлагаемых поправок не содержится упоминания России, но в Финляндии не скрывают, что законодательные изменения направлены именно против граждан России. "В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", - добавили в посольстве. Как сообщили в дипмиссии, правительство Финляндии готовит новые поправки в законодательство, которые позволят вмешиваться в уже совершенные сделки по приобретению недвижимости. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находятся "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
https://ria.ru/20250408/finlyandiya-2010104132.html
https://ria.ru/20250402/granitsa-2008782690.html
https://ria.ru/20250405/finljandija-2009540133.html
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россия, финляндия, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, В мире
Запрет покупать недвижимость в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян

Запрет на покупку жилья может коснуться 20 тысяч проживающих в Финляндии россиян

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Парламент Финляндии 11 апреля одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам.
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"По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян", - сообщили в посольстве.
По словам дипмиссии, формально в тексте предлагаемых поправок не содержится упоминания России, но в Финляндии не скрывают, что законодательные изменения направлены именно против граждан России.
"В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", - добавили в посольстве.
Как сообщили в дипмиссии, правительство Финляндии готовит новые поправки в законодательство, которые позволят вмешиваться в уже совершенные сделки по приобретению недвижимости.
Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
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Запрет будет также применяться к лицам, которые имеют юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находятся "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства. Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранные граждане должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране в соответствии с действующим законодательством.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
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