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Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"

Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела" - РИА Новости, 14.04.2025

Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"

В Москве в 17-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела". Необычные конкурсы и самые яркие участники — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2025

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве в 17-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела". Необычные конкурсы и самые яркие участники — в фотоленте РИА Новости.

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