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Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела" - РИА Новости, 14.04.2025
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Туризм
 
15:14 14.04.2025 (обновлено: 21:02 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/festival-2011102756.html
Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"
Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела" - РИА Новости, 14.04.2025
Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"
В Москве в 17-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела". Необычные конкурсы и самые яркие участники — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве в 17-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела". Необычные конкурсы и самые яркие участники — в фотоленте РИА Новости.
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Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"

Организаторы рассказали, как прошел ежегодный фестиваль красок "Холи Мела"

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве в 17-й раз прошел индийский фестиваль красок "Холи Мела". Необычные конкурсы и самые яркие участники — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Фестиваль "Холи Мела" — это праздник радости, во время которого мы отмечаем счастье яркими красками", — рассказывают организаторы мероприятия на сайте.

Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

"Фестиваль "Холи Мела" — это праздник радости, во время которого мы отмечаем счастье яркими красками", — рассказывают организаторы мероприятия на сайте.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Праздник индийской культуры прошел на территории культурно-национального центра "СИТА" — под открытым небом.

Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

Праздник индийской культуры прошел на территории культурно-национального центра "СИТА" — под открытым небом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Дресс-код любой, но не забудьте, что ваш наряд может стать еще более ярким", — предупреждают гостей организаторы.

Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

"Дресс-код любой, но не забудьте, что ваш наряд может стать еще более ярким", — предупреждают гостей организаторы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Дело в том, что во время фестиваля в воздухе распыляют цветные порошки. В итоге одежда гостей становится очень яркой.

Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

Дело в том, что во время фестиваля в воздухе распыляют цветные порошки. В итоге одежда гостей становится очень яркой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Дегустация блюд национальной кухни — обязательная часть программы. Еще участники посещали базар — покупали ароматные специи, украшения, национальную одежду, сладости.

16-й фестиваль Сита Холи Мела в Москве

Дегустация блюд национальной кухни — обязательная часть программы. Еще участники посещали базар — покупали ароматные специи, украшения, национальную одежду, сладости.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Традиционно в программе — индийские танцы и нанесение на тело рисунков, выполненных хной.

Участница конкурса индийских танцев в рамках 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

Традиционно в программе — индийские танцы и нанесение на тело рисунков, выполненных хной.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В конкурсе индийского танца определялись лучшие в номинации народных, классических и болливудских постановок.

Участницы конкурса индийских танцев в рамках 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

В конкурсе индийского танца определялись лучшие в номинации народных, классических и болливудских постановок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участница конкурса индийских танцев на фестивале красок "Холи Мела".

Участница конкурса индийских танцев в рамках 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

Участница конкурса индийских танцев на фестивале красок "Холи Мела".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Холи отмечают по всему миру, но в Москве он обретает уникальный характер, соединяя индийские и русские традиции", — написал в соцсети президент индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани.

Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

"Холи отмечают по всему миру, но в Москве он обретает уникальный характер, соединяя индийские и русские традиции", — написал в соцсети президент индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Фестиваль — мероприятие веселое, его посещают целыми семьями и компаниями друзей.

Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве

Фестиваль — мероприятие веселое, его посещают целыми семьями и компаниями друзей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 10
 
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