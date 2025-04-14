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ЕС представит карту по отказу от российских энергоносителей, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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20:11 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/es-2011237332.html
ЕС представит карту по отказу от российских энергоносителей, пишут СМИ
ЕС представит карту по отказу от российских энергоносителей, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС представит карту по отказу от российских энергоносителей, пишут СМИ
Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.04.2025
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россия
москва
европа
владимир путин
анна-каиса итконен
еврокомиссия
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз планирует в начале мая наметить в общих чертах шаги по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива... Изначально запланированная ранее в этом году публикация дорожной карты была отложена... Теперь план должен быть опубликован 6 мая", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, план будет посвящён вариантам сокращения импорта российских энергоносителей, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины. За дорожной картой, по словам источников, позже последует законопроект. При этом, как пишет Блумберг, ряд трейдеров предполагают, что часть российского газа может "вернуться в Европу", если мирные переговоры по украинскому конфликту приведут к непрерывному прекращению огня. В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта. В конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения. В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, европа, владимир путин, анна-каиса итконен, еврокомиссия, в мире, евросоюз
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, В мире, Евросоюз
ЕС представит карту по отказу от российских энергоносителей, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС 6 мая представит дорожную карту по отказу от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Европейский союз планирует в начале мая наметить в общих чертах шаги по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива... Изначально запланированная ранее в этом году публикация дорожной карты была отложена... Теперь план должен быть опубликован 6 мая", - говорится в сообщении.
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По данным источников агентства, план будет посвящён вариантам сокращения импорта российских энергоносителей, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины. За дорожной картой, по словам источников, позже последует законопроект.
При этом, как пишет Блумберг, ряд трейдеров предполагают, что часть российского газа может "вернуться в Европу", если мирные переговоры по украинскому конфликту приведут к непрерывному прекращению огня.
В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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