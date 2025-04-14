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ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025
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15:33 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/es-2011172445.html
ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто
ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто
Брюссель хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД стран ЕС на территории Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:33:00+03:00
2025-04-14T15:33:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Брюссель хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД стран ЕС на территории Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В мае ЕС намерен созвать неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на территории Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
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в мире, брюссель, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Брюссель, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Брюссель хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД стран ЕС на территории Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"В мае ЕС намерен созвать неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на территории Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Сийярто: ЕК предложила интегрировать Украину в ЕС, не дожидаясь вступления
Вчера, 14:36
 
В миреБрюссельУкраинаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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