https://ria.ru/20250414/es-2011172445.html

ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто

ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто

Брюссель хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД стран ЕС на территории Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:33:00+03:00

2025-04-14T15:33:00+03:00

2025-04-14T15:33:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Брюссель хочет в мае провести неформальную встречу глав МИД стран ЕС на территории Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В мае ЕС намерен созвать неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза на территории Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.

https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011161465.html

брюссель

украина

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в мире, брюссель, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз