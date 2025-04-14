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Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину
Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину - РИА Новости, 14.04.2025
Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину
ЕС хочет отправить военных советников и перенести миссию по подготовке ВСУ на территорию Украины, Венгрия считает это "красной линией" и выступает против,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:53:00+03:00
2025-04-14T14:53:00+03:00
2025-04-14T14:53:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. ЕС хочет отправить военных советников и перенести миссию по подготовке ВСУ на территорию Украины, Венгрия считает это "красной линией" и выступает против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В ЕС хотят направить в Киев военных советников в рамках миссии по подготовке солдат на Украине. Венгрия дистанцировалась от этой миссии, но нашим принципиальным условием было, что такая миссия может действовать только за пределами территории Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что для Венгрии появление европейских военных инструкторов на территории Украины - "красная линия". "Ни один элемент этой военной учебной миссии не может быть реализован на территории Украины, ни военные инструкторы, ни военные советники. Мы не хотим, чтобы Евросоюз отправлял их в Киев, потому что это очень, очень серьезная опасность с точки зрения эскалации войны", - отметил министр.
https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011161465.html
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Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину
Сийярто: Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС в Киев