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ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.04.2025
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11:18 14.04.2025 (обновлено: 11:51 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/es-2011108084.html
ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук
ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук
Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:18:00+03:00
2025-04-14T11:51:00+03:00
украина
киев
брюссель
виктор медведчук
евросоюз
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Европейский союз в очередной раз демонстрирует свою истинную суть - союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа – лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод. Европейские элиты не забыли о своих интересах даже во время военного конфликта, который они же подпитывают", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Тот факт, что ЕС не спешит продлевать действие соглашения об отмене торговых квот и пошлин на украинские товары, срок действия которого истекает 5 июня 2025 года, как отмечает Медведчук, показывает, что Киев для Брюсселя - "не партнёр, а поставщик дешевой рабочей силы и политическое прикрытие". По его мнению, причина заключается в том, что украинские товары начали составлять конкуренцию европейским, и ЕС "готов поставить крест на принципах свободной торговли, которые сам же проповедует" - за счет Украины. "Кризис лицемерия Брюсселя - это когда ЕС, увеличивая объёмы импорта российского газа, попутно вынуждает Украину отказаться с 2025 года от транзита газа по ГТС страны, с последующими неизбежными финансовыми потерями. И это при том, что в 2022 году европейские политики наобещали Киеву непоколебимую и беспрерывную поддержу, порой даже за гранью здравого смысла", - говорится в статье. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В феврале 2024 года постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.
https://ria.ru/20250414/boepripasy-2011081158.html
https://ria.ru/20250414/vengriya-2011073806.html
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украина, киев, брюссель, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь
Украина, Киев, Брюссель, Виктор Медведчук, Евросоюз, Оппозиционная платформа - За жизнь
ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук

Медведчук: ЕС использует Украину ради давления на Россию и собственной выгоды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Европейский союз в очередной раз демонстрирует свою истинную суть - союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа – лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод. Европейские элиты не забыли о своих интересах даже во время военного конфликта, который они же подпитывают", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине
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Тот факт, что ЕС не спешит продлевать действие соглашения об отмене торговых квот и пошлин на украинские товары, срок действия которого истекает 5 июня 2025 года, как отмечает Медведчук, показывает, что Киев для Брюсселя - "не партнёр, а поставщик дешевой рабочей силы и политическое прикрытие". По его мнению, причина заключается в том, что украинские товары начали составлять конкуренцию европейским, и ЕС "готов поставить крест на принципах свободной торговли, которые сам же проповедует" - за счет Украины.
"Кризис лицемерия Брюсселя - это когда ЕС, увеличивая объёмы импорта российского газа, попутно вынуждает Украину отказаться с 2025 года от транзита газа по ГТС страны, с последующими неизбежными финансовыми потерями. И это при том, что в 2022 году европейские политики наобещали Киеву непоколебимую и беспрерывную поддержу, порой даже за гранью здравого смысла", - говорится в статье.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В феврале 2024 года постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.
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УкраинаКиевБрюссельВиктор МедведчукЕвросоюзОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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