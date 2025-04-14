https://ria.ru/20250414/es-2011108084.html

ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук

ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС использует Украину для давления на Россию, заявил Медведчук

Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:18:00+03:00

2025-04-14T11:18:00+03:00

2025-04-14T11:51:00+03:00

украина

киев

брюссель

виктор медведчук

евросоюз

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Европейский союз в очередной раз демонстрирует свою истинную суть - союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа – лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод. Европейские элиты не забыли о своих интересах даже во время военного конфликта, который они же подпитывают", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Тот факт, что ЕС не спешит продлевать действие соглашения об отмене торговых квот и пошлин на украинские товары, срок действия которого истекает 5 июня 2025 года, как отмечает Медведчук, показывает, что Киев для Брюсселя - "не партнёр, а поставщик дешевой рабочей силы и политическое прикрытие". По его мнению, причина заключается в том, что украинские товары начали составлять конкуренцию европейским, и ЕС "готов поставить крест на принципах свободной торговли, которые сам же проповедует" - за счет Украины. "Кризис лицемерия Брюсселя - это когда ЕС, увеличивая объёмы импорта российского газа, попутно вынуждает Украину отказаться с 2025 года от транзита газа по ГТС страны, с последующими неизбежными финансовыми потерями. И это при том, что в 2022 году европейские политики наобещали Киеву непоколебимую и беспрерывную поддержу, порой даже за гранью здравого смысла", - говорится в статье. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В феврале 2024 года постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.

https://ria.ru/20250414/boepripasy-2011081158.html

https://ria.ru/20250414/vengriya-2011073806.html

украина

киев

брюссель

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украина, киев, брюссель, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь