https://ria.ru/20250414/es-2011088553.html

ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT

ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT

Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:49:00+03:00

2025-04-14T09:49:00+03:00

2025-04-14T09:50:00+03:00

в мире

израиль

палестина

средиземноморье

биньямин нетаньяху

хамас

евросоюз

европейский инвестиционный банк

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу. В совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью от 12 апреля говорилось, что в интеграционном объединении обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призывают Израиль прекратить блокаду палестинского анклава, а также позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи. "ЕС намерен выделить 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины... Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей", - приводит издание слова Шуицы. Как отметила еврокомиссар, около 620 миллионов евро пойдут на финансовую поддержку властей, а около 576 миллионов евро - на восстановление Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

https://ria.ru/20250318/italija-2005812241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, средиземноморье, биньямин нетаньяху, хамас, евросоюз, европейский инвестиционный банк