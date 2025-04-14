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ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT - РИА Новости, 14.04.2025
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09:49 14.04.2025 (обновлено: 09:50 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/es-2011088553.html
ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT
ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT
Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:49:00+03:00
2025-04-14T09:50:00+03:00
в мире
израиль
палестина
средиземноморье
биньямин нетаньяху
хамас
евросоюз
европейский инвестиционный банк
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу. В совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью от 12 апреля говорилось, что в интеграционном объединении обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призывают Израиль прекратить блокаду палестинского анклава, а также позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи. "ЕС намерен выделить 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины... Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей", - приводит издание слова Шуицы. Как отметила еврокомиссар, около 620 миллионов евро пойдут на финансовую поддержку властей, а около 576 миллионов евро - на восстановление Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html
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в мире, израиль, палестина, средиземноморье, биньямин нетаньяху, хамас, евросоюз, европейский инвестиционный банк
В мире, Израиль, Палестина, Средиземноморье, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк
ЕС выделит Палестине 1,6 миллиарда евро, пишет FT

FT: ЕС выделит Палестине пакет помощи на 1,6 миллиарда евро

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу.
В совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью от 12 апреля говорилось, что в интеграционном объединении обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призывают Израиль прекратить блокаду палестинского анклава, а также позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
"ЕС намерен выделить 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины... Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей", - приводит издание слова Шуицы.
Как отметила еврокомиссар, около 620 миллионов евро пойдут на финансовую поддержку властей, а около 576 миллионов евро - на восстановление Западного берега реки Иордан и сектора Газа.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Премьер Италии заявила об угрозе освобождению заложников в Газе
18 марта, 19:13
 
В миреИзраильПалестинаСредиземноморьеБиньямин НетаньяхуХАМАСЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банк
 
 
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