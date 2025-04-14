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Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения - РИА Новости, 14.04.2025
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02:24 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/es-2011064233.html
Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения
Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения - РИА Новости, 14.04.2025
Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения
Европейские страны не в состоянии выполнить собственные планы по перевооружению без закупок дешевой техники из США и поставок энергоносителей из России,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T02:24:00+03:00
2025-04-14T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны не в состоянии выполнить собственные планы по перевооружению без закупок дешевой техники из США и поставок энергоносителей из России, говорится докладе "Росконгресса" "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости. "Европейская оборонная отрасль в значительной степени зависит от США", – говорится в документе. "Поскольку США заказывают значительные объемы вооружений для собственной армии, экономия за счет масштаба удешевляет оружие американского производства и сокращает сроки его поставки по сравнению с закупками в Европе, особенно в тех случаях, когда правительствам нужно инвестировать в разработку совершенно новых систем", - поясняют авторы. Так, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в период с 2015-2019 по 2020-2024 годы импорт вооружений европейскими членами НАТО вырос более чем вдвое. "США поставили почти две трети этого оружия - 64%, что значительно больше, чем в 2015-2019 годах (52%). Из следующих четырех крупнейших поставщиков только два были европейскими государствами: на Францию пришлось 6,5% импорта, на Германию - 4,7%. Еще 6,5% пришлось на Южную Корею и 3,9% - на Израиль", – указывается в докладе. Как отмечает Еврокомиссия, в настоящее время европейская оборонная промышленность не в состоянии производить оборонные системы и оборудование в тех объемах и с той скоростью, которые необходимы государствам-членам, напомнили авторы исследования. "Перевооружение ЕС также затруднено отказом от российских энергоносителей, которые являются значимым фактором балансировки расходов бюджета", - отмечают эксперты. По их данным, доля российских энергоносителей в импорте региона резко сократилась, а для удовлетворения своего спроса европейские страны заменяют российские энергоносители более дорогостоящими альтернативами, включая возобновляемые источники энергии. "Оборонный сектор по своей сути является энергоемким, а вооруженные силы являются значительными потребителями энергии. План перевооружения ЕС, предусматривающий расширение производства в оборонной промышленности и более активное внедрение военных технологий, увеличит спрос на энергию", - говорится в докладе. "Возросший спрос приведет к повышению цен на энергоносители в ближайшем будущем, что дополнительно увеличит бюджетные расходы. Поскольку ЕС стремится к дальнейшему сокращению импорта российской энергии, дороговизна энергоносителей будет мешать Европе выделять больше средств на перевооружение", - прогнозируют эксперты.
https://ria.ru/20250414/roskongress-2011061989.html
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европа, сша, франция, евросоюз, нато, еврокомиссия
Европа, США, Франция, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения

Росконгресс: ЕС для перевооружения требуется техника из США и газ из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны не в состоянии выполнить собственные планы по перевооружению без закупок дешевой техники из США и поставок энергоносителей из России, говорится докладе "Росконгресса" "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Европейская оборонная отрасль в значительной степени зависит от США", – говорится в документе. "Поскольку США заказывают значительные объемы вооружений для собственной армии, экономия за счет масштаба удешевляет оружие американского производства и сокращает сроки его поставки по сравнению с закупками в Европе, особенно в тех случаях, когда правительствам нужно инвестировать в разработку совершенно новых систем", - поясняют авторы.
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Так, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в период с 2015-2019 по 2020-2024 годы импорт вооружений европейскими членами НАТО вырос более чем вдвое. "США поставили почти две трети этого оружия - 64%, что значительно больше, чем в 2015-2019 годах (52%). Из следующих четырех крупнейших поставщиков только два были европейскими государствами: на Францию пришлось 6,5% импорта, на Германию - 4,7%. Еще 6,5% пришлось на Южную Корею и 3,9% - на Израиль", – указывается в докладе.
Как отмечает Еврокомиссия, в настоящее время европейская оборонная промышленность не в состоянии производить оборонные системы и оборудование в тех объемах и с той скоростью, которые необходимы государствам-членам, напомнили авторы исследования.
"Перевооружение ЕС также затруднено отказом от российских энергоносителей, которые являются значимым фактором балансировки расходов бюджета", - отмечают эксперты. По их данным, доля российских энергоносителей в импорте региона резко сократилась, а для удовлетворения своего спроса европейские страны заменяют российские энергоносители более дорогостоящими альтернативами, включая возобновляемые источники энергии.
"Оборонный сектор по своей сути является энергоемким, а вооруженные силы являются значительными потребителями энергии. План перевооружения ЕС, предусматривающий расширение производства в оборонной промышленности и более активное внедрение военных технологий, увеличит спрос на энергию", - говорится в докладе.
"Возросший спрос приведет к повышению цен на энергоносители в ближайшем будущем, что дополнительно увеличит бюджетные расходы. Поскольку ЕС стремится к дальнейшему сокращению импорта российской энергии, дороговизна энергоносителей будет мешать Европе выделять больше средств на перевооружение", - прогнозируют эксперты.
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