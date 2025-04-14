https://ria.ru/20250414/es-2011064233.html

Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения

Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения - РИА Новости, 14.04.2025

Росконгресс рассказал, что потребуется Европе для перевооружения

Европейские страны не в состоянии выполнить собственные планы по перевооружению без закупок дешевой техники из США и поставок энергоносителей из России,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T02:24:00+03:00

2025-04-14T02:24:00+03:00

2025-04-14T02:24:00+03:00

европа

сша

франция

евросоюз

нато

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские страны не в состоянии выполнить собственные планы по перевооружению без закупок дешевой техники из США и поставок энергоносителей из России, говорится докладе "Росконгресса" "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости. "Европейская оборонная отрасль в значительной степени зависит от США", – говорится в документе. "Поскольку США заказывают значительные объемы вооружений для собственной армии, экономия за счет масштаба удешевляет оружие американского производства и сокращает сроки его поставки по сравнению с закупками в Европе, особенно в тех случаях, когда правительствам нужно инвестировать в разработку совершенно новых систем", - поясняют авторы. Так, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в период с 2015-2019 по 2020-2024 годы импорт вооружений европейскими членами НАТО вырос более чем вдвое. "США поставили почти две трети этого оружия - 64%, что значительно больше, чем в 2015-2019 годах (52%). Из следующих четырех крупнейших поставщиков только два были европейскими государствами: на Францию пришлось 6,5% импорта, на Германию - 4,7%. Еще 6,5% пришлось на Южную Корею и 3,9% - на Израиль", – указывается в докладе. Как отмечает Еврокомиссия, в настоящее время европейская оборонная промышленность не в состоянии производить оборонные системы и оборудование в тех объемах и с той скоростью, которые необходимы государствам-членам, напомнили авторы исследования. "Перевооружение ЕС также затруднено отказом от российских энергоносителей, которые являются значимым фактором балансировки расходов бюджета", - отмечают эксперты. По их данным, доля российских энергоносителей в импорте региона резко сократилась, а для удовлетворения своего спроса европейские страны заменяют российские энергоносители более дорогостоящими альтернативами, включая возобновляемые источники энергии. "Оборонный сектор по своей сути является энергоемким, а вооруженные силы являются значительными потребителями энергии. План перевооружения ЕС, предусматривающий расширение производства в оборонной промышленности и более активное внедрение военных технологий, увеличит спрос на энергию", - говорится в докладе. "Возросший спрос приведет к повышению цен на энергоносители в ближайшем будущем, что дополнительно увеличит бюджетные расходы. Поскольку ЕС стремится к дальнейшему сокращению импорта российской энергии, дороговизна энергоносителей будет мешать Европе выделять больше средств на перевооружение", - прогнозируют эксперты.

https://ria.ru/20250414/roskongress-2011061989.html

https://ria.ru/20250414/aktivy-2011059033.html

европа

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, франция, евросоюз, нато, еврокомиссия