Рейтинг@Mail.ru
В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/engels-2011176272.html
В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка
В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка - РИА Новости, 14.04.2025
В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка
Следователи возбудили уголовное дел о халатности после того, как бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика на детской площадке в Энгельсе,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:42:00+03:00
2025-04-14T15:42:00+03:00
происшествия
россия
сочи
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дел о халатности после того, как бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика на детской площадке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", в связи с нападением безнадзорной собаки на 3-летнего ребенка. По предварительным данным, в результате непринятия должностными лицами муниципальных органов власти надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных 13 апреля 2025 года на детской площадке в поселке Приволжский города Энгельса безнадзорная собака укусила 3-летнего ребенка. Ему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. В управлении уточнили РИА Новости, что собака укусила пострадавшего мальчика за лицо, после чего он был госпитализирован. СК РФ в Telegram-канале отмечает, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования дела. Прокуратура области в Telegram-канале сообщает, что ведомство начало проверку по факту нападения собаки на ребенка, которого с укусами доставили в больницу. "По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось о резонансном случае нападения собак на ребенка в Сочи. В конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского девятилетнего мальчика в садовом товариществе Адлерского района. Ребенка с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а 2 марта в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция установила владельца собак - это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html
россия
сочи
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка

В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка за лицо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дел о халатности после того, как бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика на детской площадке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", в связи с нападением безнадзорной собаки на 3-летнего ребенка. По предварительным данным, в результате непринятия должностными лицами муниципальных органов власти надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных 13 апреля 2025 года на детской площадке в поселке Приволжский города Энгельса безнадзорная собака укусила 3-летнего ребенка. Ему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
6 марта, 08:00
В управлении уточнили РИА Новости, что собака укусила пострадавшего мальчика за лицо, после чего он был госпитализирован.
СК РФ в Telegram-канале отмечает, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования дела.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщает, что ведомство начало проверку по факту нападения собаки на ребенка, которого с укусами доставили в больницу. "По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о резонансном случае нападения собак на ребенка в Сочи. В конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского девятилетнего мальчика в садовом товариществе Адлерского района. Ребенка с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а 2 марта в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция установила владельца собак - это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи
10 апреля, 14:20
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала