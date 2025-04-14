В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка
В Энгельсе собака укусила трехлетнего ребенка за лицо
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дел о халатности после того, как бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика на детской площадке в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", в связи с нападением безнадзорной собаки на 3-летнего ребенка. По предварительным данным, в результате непринятия должностными лицами муниципальных органов власти надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных 13 апреля 2025 года на детской площадке в поселке Приволжский города Энгельса безнадзорная собака укусила 3-летнего ребенка. Ему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили РИА Новости, что собака укусила пострадавшего мальчика за лицо, после чего он был госпитализирован.
СК РФ в Telegram-канале отмечает, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования дела.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщает, что ведомство начало проверку по факту нападения собаки на ребенка, которого с укусами доставили в больницу. "По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о резонансном случае нападения собак на ребенка в Сочи. В конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского девятилетнего мальчика в садовом товариществе Адлерского района. Ребенка с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а 2 марта в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция установила владельца собак - это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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