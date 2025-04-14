Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило энергетическую стратегию России - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 14.04.2025 (обновлено: 12:00 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/energetika-2011105633.html
Правительство утвердило энергетическую стратегию России
Правительство утвердило энергетическую стратегию России - РИА Новости, 14.04.2025
Правительство утвердило энергетическую стратегию России
Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:11:00+03:00
2025-04-14T12:00:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007458631_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_a9b30a7d7e2d69481a881329030a7f85.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина.&quot;Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ &lt;...&gt; и иных документов стратегического планирования. &lt;...&gt; Рекомендовать органам государственной власти субъектов &lt;...&gt; руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов &lt;...&gt; и иных документов стратегического планирования&quot;, — указано в документе.Правительство поручило Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными исполнительными органами представить кабмину в шестимесячный срок проект плана мероприятий по реализации стратегии и обеспечить ее выполнение.Цель стратегии — новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности энергоотраслей.В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, добавили в правительстве.В частности:
https://ria.ru/20250217/gaz-1999854457.html
https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html
https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007417081.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007458631_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_837e66c96bb6a3529661135770346320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Правительство РФ

Правительство утвердило энергетическую стратегию России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина.
«

"Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ <...> и иных документов стратегического планирования. <...> Рекомендовать органам государственной власти субъектов <...> руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов <...> и иных документов стратегического планирования", — указано в документе.

Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз
17 февраля, 16:06
Правительство поручило Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными исполнительными органами представить кабмину в шестимесячный срок проект плана мероприятий по реализации стратегии и обеспечить ее выполнение.
Цель стратегии — новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности энергоотраслей.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Набиуллина оценила риски для российской экономики от снижения цен на нефть
8 апреля, 10:36
В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, добавили в правительстве.
В частности:
  • Целевой сценарий энергостратегии предполагает, что Москва нарастит экспорт СПГ к 2050 году до 241 миллиарда кубов.
  • Добыча газа к 2050 году в целевом сценарии вырастет до 1,107 триллиона кубов с 637 миллиардов кубов в 2023-м.
  • Производство СПГ к 2050-му может вырасти в пять раз — до 175 миллионов тонн в год.
  • Добыча нефти к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023-м, а экспорт нефти составит 235 миллионов тонн.
  • Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023-го, до 1,639 триллиона кВт.ч.
  • Доля российского экспорта угля на мировом рынке к 2050 году составит 24-27% против 14,5% в 2023-м.
  • Потребление газа в качестве моторного топлива в стране вырастет до 21,3-29,3 миллиарда кубов в 2050 году с 2,19 миллиарда в 2023-м.
  • Установленная мощность возобновляемых источников энергии в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023-му.
  • Проектная мощность газопроводов на Дальний Восток и АТР вырастет до 98 миллиардов кубов в 2030 году с 30 миллиардов кубов в 2023-м.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Санкции против России в энергетике не достигли результата, заявил Мишустин
26 марта, 13:01
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала