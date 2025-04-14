https://ria.ru/20250414/energetika-2011105633.html

Правительство утвердило энергетическую стратегию России

Правительство утвердило энергетическую стратегию России - РИА Новости, 14.04.2025

Правительство утвердило энергетическую стратегию России

Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:11:00+03:00

2025-04-14T11:11:00+03:00

2025-04-14T12:00:00+03:00

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

правительство рф

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина."Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ <...> и иных документов стратегического планирования. <...> Рекомендовать органам государственной власти субъектов <...> руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов <...> и иных документов стратегического планирования", — указано в документе.Правительство поручило Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными исполнительными органами представить кабмину в шестимесячный срок проект плана мероприятий по реализации стратегии и обеспечить ее выполнение.Цель стратегии — новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности энергоотраслей.В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, добавили в правительстве.В частности:

https://ria.ru/20250217/gaz-1999854457.html

https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html

https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007417081.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф