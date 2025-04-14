Правительство утвердило энергетическую стратегию России
Дом правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина.
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"Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ <...> и иных документов стратегического планирования. <...> Рекомендовать органам государственной власти субъектов <...> руководствоваться положениями стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов <...> и иных документов стратегического планирования", — указано в документе.
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Правительство поручило Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными исполнительными органами представить кабмину в шестимесячный срок проект плана мероприятий по реализации стратегии и обеспечить ее выполнение.
Цель стратегии — новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности энергоотраслей.
В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, добавили в правительстве.
В частности:
- Целевой сценарий энергостратегии предполагает, что Москва нарастит экспорт СПГ к 2050 году до 241 миллиарда кубов.
- Добыча газа к 2050 году в целевом сценарии вырастет до 1,107 триллиона кубов с 637 миллиардов кубов в 2023-м.
- Производство СПГ к 2050-му может вырасти в пять раз — до 175 миллионов тонн в год.
- Добыча нефти к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023-м, а экспорт нефти составит 235 миллионов тонн.
- Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023-го, до 1,639 триллиона кВт.ч.
- Доля российского экспорта угля на мировом рынке к 2050 году составит 24-27% против 14,5% в 2023-м.
- Потребление газа в качестве моторного топлива в стране вырастет до 21,3-29,3 миллиарда кубов в 2050 году с 2,19 миллиарда в 2023-м.
- Установленная мощность возобновляемых источников энергии в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023-му.
- Проектная мощность газопроводов на Дальний Восток и АТР вырастет до 98 миллиардов кубов в 2030 году с 30 миллиардов кубов в 2023-м.