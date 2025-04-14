https://ria.ru/20250414/elektroenergiya-2011101185.html

Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии

Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии - РИА Новости, 14.04.2025

Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии

Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:59:00+03:00

2025-04-14T10:59:00+03:00

2025-04-14T11:30:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии до 2050 года.Согласно документу, в 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 триллиона кВт.ч. В целевом сценарии она должна вырасти к 2030 году до 1,333 триллиона кВт.ч., к 2036 году - до 1,405 кВт.ч., а к 2050 году до 1,639 триллиона кВт.ч.

https://ria.ru/20250414/gaz-2011096982.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия