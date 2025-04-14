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Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии - РИА Новости, 14.04.2025
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10:59 14.04.2025 (обновлено: 11:30 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/elektroenergiya-2011101185.html
Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии
Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии - РИА Новости, 14.04.2025
Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии
Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:59:00+03:00
2025-04-14T11:30:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии до 2050 года.Согласно документу, в 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 триллиона кВт.ч. В целевом сценарии она должна вырасти к 2030 году до 1,333 триллиона кВт.ч., к 2036 году - до 1,405 кВт.ч., а к 2050 году до 1,639 триллиона кВт.ч.
https://ria.ru/20250414/gaz-2011096982.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии

Производство электроэнергии в России к 2050 году вырастет до 1,6 трлн кВт.ч.

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии до 2050 года.
Согласно документу, в 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 триллиона кВт.ч. В целевом сценарии она должна вырасти к 2030 году до 1,333 триллиона кВт.ч., к 2036 году - до 1,405 кВт.ч., а к 2050 году до 1,639 триллиона кВт.ч.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Энергостратегия до 2050 года предполагает рост экспорта газа
10:51
 
ЭкономикаРоссия
 
 
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