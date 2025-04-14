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Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025
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04:32 14.04.2025 (обновлено: 04:35 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html
Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора
Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025
Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора
Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:32:00+03:00
2025-04-14T04:35:00+03:00
в мире
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах. "Мы будем защищать демократию и будем просить пересчета (голосов)", - сказала она, обращаясь к сторонникам. Согласно данным ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес - 44,07%.
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011065313.html
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора

Кандидат в президенты Эквадора Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах

© AP Photo / Dolores OchoaЛуиса Гонсалес
Луиса Гонсалес - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Луиса Гонсалес. Архивное фото
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах.
"Мы будем защищать демократию и будем просить пересчета (голосов)", - сказала она, обращаясь к сторонникам.
Согласно данным ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес - 44,07%.
Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора после подсчета 33% голосов
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