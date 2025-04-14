https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html

Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора

Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025

Гонсалес попросит пересчитать голоса на выборах президента Эквадора

Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:32:00+03:00

2025-04-14T04:32:00+03:00

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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах. "Мы будем защищать демократию и будем просить пересчета (голосов)", - сказала она, обращаясь к сторонникам. Согласно данным ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес - 44,07%.

https://ria.ru/20250414/ekvador-2011065313.html

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