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Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре - РИА Новости, 14.04.2025
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04:32 14.04.2025 (обновлено: 05:21 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069341.html
Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре
Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре - РИА Новости, 14.04.2025
Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре
Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, сообщила глава Национального... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:32:00+03:00
2025-04-14T05:21:00+03:00
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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт. "Как только более 90% протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто", — сказала Атамаинт в ходе пресс-конференции, которую транслировал в YouTube избирательный совет. Согласно данным в трансляции ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%. Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.Луиса Гонсалес со своей стороны выразила несогласие с результатами подсчета голосов и потребовала их пересчитать. Диана Атамаинт в ответ заявила, что представленные результаты необратимы, однако все бюллетени с несоответствиями будут перепроверены для определения окончательного результата.Посол России в Кито Владимир Спринчан, комментируя результаты выборов, подчеркнул готовность Москвы работать с новым правительством. "Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать", — сказал дипломат.Спринчан также выразил надежду, что оппозиция не допустит протестов, которые навредили бы стабильности в стране.
https://ria.ru/20250413/ekvador-2010928877.html
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в мире, эквадор, youtube
В мире, Эквадор, YouTube
Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре

Глава ЦИК Эквадора Атамаинт: выборы президента выиграл Даниэль Нобоа

© AP Photo / Dolores OchoaДаниэль Нобоа
Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Даниэль Нобоа. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт.
«
"Как только более 90% протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто", — сказала Атамаинт в ходе пресс-конференции, которую транслировал в YouTube избирательный совет.
Согласно данным в трансляции ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%. Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
Избиратели голосуют на президентских выборах в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Процедура выборов президента Эквадора
Вчера, 03:01
Луиса Гонсалес со своей стороны выразила несогласие с результатами подсчета голосов и потребовала их пересчитать. Диана Атамаинт в ответ заявила, что представленные результаты необратимы, однако все бюллетени с несоответствиями будут перепроверены для определения окончательного результата.
Посол России в Кито Владимир Спринчан, комментируя результаты выборов, подчеркнул готовность Москвы работать с новым правительством.
"Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать", — сказал дипломат.
Спринчан также выразил надежду, что оппозиция не допустит протестов, которые навредили бы стабильности в стране.
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Эквадоре. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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