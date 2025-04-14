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Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре

Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре - РИА Новости, 14.04.2025

Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, сообщила глава Национального... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:32:00+03:00

2025-04-14T04:32:00+03:00

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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт. "Как только более 90% протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто", — сказала Атамаинт в ходе пресс-конференции, которую транслировал в YouTube избирательный совет. Согласно данным в трансляции ЦИК, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%. Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.Луиса Гонсалес со своей стороны выразила несогласие с результатами подсчета голосов и потребовала их пересчитать. Диана Атамаинт в ответ заявила, что представленные результаты необратимы, однако все бюллетени с несоответствиями будут перепроверены для определения окончательного результата.Посол России в Кито Владимир Спринчан, комментируя результаты выборов, подчеркнул готовность Москвы работать с новым правительством. "Мы надеемся, что эквадорский народ сделал выбор, который решит проблемы, стоящие перед страной. Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения. Будем работать", — сказал дипломат.Спринчан также выразил надежду, что оппозиция не допустит протестов, которые навредили бы стабильности в стране.

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