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Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора после подсчета 33% голосов
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора после подсчета 33% голосов - РИА Новости, 14.04.2025
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора после подсчета 33% голосов
Действующий глава государства Даниэль Нобоа продолжает лидировать на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчёта 33,02% голосов, которые... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T02:47:00+03:00
2025-04-14T02:47:00+03:00
2025-04-14T02:47:00+03:00
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Действующий глава государства Даниэль Нобоа продолжает лидировать на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчёта 33,02% голосов, которые публикует национальный избирательный совет. У Нобоа 57,08% голосов, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес - 42,92% Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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в мире, эквадор
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора после подсчета 33% голосов
ЦИК Эквадора: Нобоа лидирует на выборах президента после подсчета 33% голосов