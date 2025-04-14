https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html

Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии

Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии - РИА Новости, 14.04.2025

Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии

Правительство России предпринимает системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:25:00+03:00

2025-04-14T18:25:00+03:00

2025-04-14T18:32:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство России предпринимает системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Правительство Российской Федерации предпринимает системные попытки решать вопросы в сфере защиты окружающей среды и защиты экологии, в том числе это связано с утилизацией различных упаковочных материалов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Путин добавил, что позже обсудит с соответствующими ведомствами вопрос утилизации упаковочных материалов.

https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html

россия

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2025

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россия, владимир путин