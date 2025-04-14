Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 14.04.2025 (обновлено: 18:32 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии - РИА Новости, 14.04.2025
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии
Правительство России предпринимает системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:25:00+03:00
2025-04-14T18:32:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_167:0:2967:1575_1920x0_80_0_0_3d31b85f9e8b60b3087a4a0e6cbb1a02.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство России предпринимает системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Правительство Российской Федерации предпринимает системные попытки решать вопросы в сфере защиты окружающей среды и защиты экологии, в том числе это связано с утилизацией различных упаковочных материалов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Путин добавил, что позже обсудит с соответствующими ведомствами вопрос утилизации упаковочных материалов.
https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_9c3cbb3fab46af55809e40390a824f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии

Путин: Правительство РФ пытается решать вопросы в сфере защиты окружающей среды

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство России предпринимает системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Правительство Российской Федерации предпринимает системные попытки решать вопросы в сфере защиты окружающей среды и защиты экологии, в том числе это связано с утилизацией различных упаковочных материалов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Путин добавил, что позже обсудит с соответствующими ведомствами вопрос утилизации упаковочных материалов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
19 марта, 14:28
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала