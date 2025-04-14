https://ria.ru/20250414/efremov-2011208017.html

Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной

Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной - РИА Новости, 14.04.2025

Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной

Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной и имеют для этого все необходимые ресурсы, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:08:00+03:00

2025-04-14T18:08:00+03:00

2025-04-14T18:24:00+03:00

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011211525_33:0:550:291_1920x0_80_0_0_13f0fa584f3eb84c54264896e99688bb.jpg

КАЛУГА, 14 апр – РИА Новости. Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной и имеют для этого все необходимые ресурсы, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов доложил губернатору Владиславу Шапше о проведении в регионе весенних полевых работ. "Приостановленные из-за погодных условий работы на этой неделе будут возобновлены", - сообщил министр. По данным Ефремова, на данный момент план подготовки почвы для сева выполнен на 4%, подкормки озимых зерновых – на 33%, озимого рапса – на 48%, многолетних трав - на 14%. Боронование многолетних трав проведено на трех тысячах гектаров - это 5% от плана. Техника полностью готова к посевной, а на складах имеются все необходимые расходные материалы для её ремонта, подчеркнул региональный министр. На проведение всех весенних полевых работ аграриям потребуется 2,8 миллиарда рублей, сообщил Ефремов, из которых 777 миллионов рублей - средства господдержки. Кроме того, на мелиорацию выделяются субсидии Минсельхоза РФ в размере 50% фактически понесенных затрат. Ефремов отметил, что региональный минсельхоз мониторит обеспеченность хозяйств горюче-смазочными материалами. Совместно с АО "Калуганефтепродукт" проводится договорная кампания с сельхозтоваропроизводителями. Продолжается закупка минеральных удобрений, закуплено 91% от потребности. В текущем году цены на них стабильны, перебоев с поставками нет. Александр Ефремов также напомнил о сельскохозяйственном страховании, которое может компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Министр попросил глав администраций районов провести разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями. "В целом хозяйства области готовы к проведению посевной и имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить проведение весенних полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки", - подытожил Александр Ефремов. Губернатор Владислав Шапша пожелал калужским аграриям успехов в выполнении запланированного.

https://ria.ru/20250409/shapsha-2010342138.html

https://ria.ru/20250408/leonova-2010101600.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, россия, владислав шапша