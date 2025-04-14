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Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной - РИА Новости, 14.04.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:08 14.04.2025 (обновлено: 18:24 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/efremov-2011208017.html
Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной
Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной - РИА Новости, 14.04.2025
Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной
Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной и имеют для этого все необходимые ресурсы, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:08:00+03:00
2025-04-14T18:24:00+03:00
калужская область
калужская область
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КАЛУГА, 14 апр – РИА Новости. Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной и имеют для этого все необходимые ресурсы, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов доложил губернатору Владиславу Шапше о проведении в регионе весенних полевых работ. "Приостановленные из-за погодных условий работы на этой неделе будут возобновлены", - сообщил министр. По данным Ефремова, на данный момент план подготовки почвы для сева выполнен на 4%, подкормки озимых зерновых – на 33%, озимого рапса – на 48%, многолетних трав - на 14%. Боронование многолетних трав проведено на трех тысячах гектаров - это 5% от плана. Техника полностью готова к посевной, а на складах имеются все необходимые расходные материалы для её ремонта, подчеркнул региональный министр. На проведение всех весенних полевых работ аграриям потребуется 2,8 миллиарда рублей, сообщил Ефремов, из которых 777 миллионов рублей - средства господдержки. Кроме того, на мелиорацию выделяются субсидии Минсельхоза РФ в размере 50% фактически понесенных затрат. Ефремов отметил, что региональный минсельхоз мониторит обеспеченность хозяйств горюче-смазочными материалами. Совместно с АО "Калуганефтепродукт" проводится договорная кампания с сельхозтоваропроизводителями. Продолжается закупка минеральных удобрений, закуплено 91% от потребности. В текущем году цены на них стабильны, перебоев с поставками нет. Александр Ефремов также напомнил о сельскохозяйственном страховании, которое может компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Министр попросил глав администраций районов провести разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями. "В целом хозяйства области готовы к проведению посевной и имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить проведение весенних полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки", - подытожил Александр Ефремов. Губернатор Владислав Шапша пожелал калужским аграриям успехов в выполнении запланированного.
https://ria.ru/20250409/shapsha-2010342138.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной

Ефремов: хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области/Сергей ЛялякинМинистр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов
Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области/Сергей Лялякин
Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов. Архивное фото
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КАЛУГА, 14 апр – РИА Новости. Хозяйства Калужской области готовы к проведению посевной и имеют для этого все необходимые ресурсы, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов доложил губернатору Владиславу Шапше о проведении в регионе весенних полевых работ.
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Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
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"Приостановленные из-за погодных условий работы на этой неделе будут возобновлены", - сообщил министр.
По данным Ефремова, на данный момент план подготовки почвы для сева выполнен на 4%, подкормки озимых зерновых – на 33%, озимого рапса – на 48%, многолетних трав - на 14%. Боронование многолетних трав проведено на трех тысячах гектаров - это 5% от плана. Техника полностью готова к посевной, а на складах имеются все необходимые расходные материалы для её ремонта, подчеркнул региональный министр.
На проведение всех весенних полевых работ аграриям потребуется 2,8 миллиарда рублей, сообщил Ефремов, из которых 777 миллионов рублей - средства господдержки. Кроме того, на мелиорацию выделяются субсидии Минсельхоза РФ в размере 50% фактически понесенных затрат.
Ефремов отметил, что региональный минсельхоз мониторит обеспеченность хозяйств горюче-смазочными материалами. Совместно с АО "Калуганефтепродукт" проводится договорная кампания с сельхозтоваропроизводителями. Продолжается закупка минеральных удобрений, закуплено 91% от потребности. В текущем году цены на них стабильны, перебоев с поставками нет.
Александр Ефремов также напомнил о сельскохозяйственном страховании, которое может компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Министр попросил глав администраций районов провести разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями.
"В целом хозяйства области готовы к проведению посевной и имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить проведение весенних полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки", - подытожил Александр Ефремов.
Губернатор Владислав Шапша пожелал калужским аграриям успехов в выполнении запланированного.
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Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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