https://ria.ru/20250414/efimov-2010862864.html

Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ

Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 14.04.2025

Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ

В Москве назначенные властями операторы реорганизуют 70 площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:12:00+03:00

2025-04-14T09:12:00+03:00

2025-04-14T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Москве назначенные властями операторы реорганизуют 70 площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что объем вложений в развитие площадок достигнет 1,6 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 119,2 миллиарда рублей. По итогу реализации этих проектов будет создано до 173 тысяч рабочих мест, заключил Ефимов.Реорганизация территорий затрагивает 50 районов Москвы. Там планируется возвести почти 13,4 миллиона квадратных метров недвижимости на 35 территориях бывших промзон и на 35 неэффективно используемых и незастроенных участках.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего проектов ‒ 13 ‒ будет реализовано на юго-западе города. Еще по 10 проектов – на западе и юге столицы.На сегодняшний день в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью более около 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html

https://ria.ru/20250411/moskva-2010599101.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы