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Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 14.04.2025
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09:12 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/efimov-2010862864.html
Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ
Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ - РИА Новости, 14.04.2025
Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ
В Москве назначенные властями операторы реорганизуют 70 площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:12:00+03:00
2025-04-14T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Москве назначенные властями операторы реорганизуют 70 площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что объем вложений в развитие площадок достигнет 1,6 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 119,2 миллиарда рублей. По итогу реализации этих проектов будет создано до 173 тысяч рабочих мест, заключил Ефимов.Реорганизация территорий затрагивает 50 районов Москвы. Там планируется возвести почти 13,4 миллиона квадратных метров недвижимости на 35 территориях бывших промзон и на 35 неэффективно используемых и незастроенных участках.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего проектов ‒ 13 ‒ будет реализовано на юго-западе города. Еще по 10 проектов – на западе и юге столицы.На сегодняшний день в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью более около 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве операторы реорганизуют 70 площадок по программе КРТ

Ефимов: 70 участков в Москве ждет редевелопмент в рамках программы КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Москве назначенные властями операторы реорганизуют 70 площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ефимов: на западе Москвы по реновации строят 13 ЖК на месте снесенных домов
11 апреля, 15:12
Заммэра отметил, что объем вложений в развитие площадок достигнет 1,6 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 119,2 миллиарда рублей. По итогу реализации этих проектов будет создано до 173 тысяч рабочих мест, заключил Ефимов.
Реорганизация территорий затрагивает 50 районов Москвы. Там планируется возвести почти 13,4 миллиона квадратных метров недвижимости на 35 территориях бывших промзон и на 35 неэффективно используемых и незастроенных участках.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего проектов ‒ 13 ‒ будет реализовано на юго-западе города. Еще по 10 проектов – на западе и юге столицы.
На сегодняшний день в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью более около 4,2 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ефимов: в Нагатино-Садовниках в ходе КРТ реорганизуют три участка
11 апреля, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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