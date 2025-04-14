https://ria.ru/20250414/dtp-2011148927.html

На МКАД столкнулись четыре грузовика, есть пострадавший

На МКАД столкнулись четыре грузовика, есть пострадавший - РИА Новости, 14.04.2025

На МКАД столкнулись четыре грузовика, есть пострадавший

Четыре грузовых автомобиля столкнулись на 108 километре МКАД в Москве, в ходе ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:38:00+03:00

2025-04-14T14:38:00+03:00

2025-04-14T16:11:00+03:00

авто

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись на 108 километре МКАД в Москве, в ходе ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, столкнулись 4 грузовика на 108 километре МКАД, пострадал один человек", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта, сообщалось что ДТП произошло на внутренней стороне 108 километра МКАД, в районе съезда №0, движение затруднено на 4,5 километра. На месте работают оперативные службы города. -0-

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авто, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)