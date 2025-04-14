https://ria.ru/20250414/drevesina-2011210429.html

Путин назвал долю России в мировых запасах древесины

Путин назвал долю России в мировых запасах древесины - РИА Новости, 14.04.2025

Путин назвал долю России в мировых запасах древесины

Президент России Владимир Путин заявил, что пятая часть мировых запасов древесины приходится на долю России, власти будут развивать всю цепочку производства. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:16:00+03:00

2025-04-14T18:16:00+03:00

2025-04-14T18:17:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пятая часть мировых запасов древесины приходится на долю России, власти будут развивать всю цепочку производства. "Отмечу, что лесная промышленность России имеет хорошие перспективы. Большие резервы, хочу это особо подчеркнуть, большие резервы и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. И мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином.

https://ria.ru/20250414/putin-2011204067.html

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экономика, россия, владимир путин, в мире