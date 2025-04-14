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В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/dnr-2011249261.html
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 14.04.2025
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Селидово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:19:00+03:00
2025-04-14T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
селидово
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Селидово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 16.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Селидово. &quot;В городе Селидово Красноармейского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1987 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь&quot;, - написал Пушилин.Кроме того, по информации главы региона, ВСУ в понедельник совершили 10 атак на территорию ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011234682.html
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селидово
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в мире, селидово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина

Пушилин: при сбросе взрывоопасного предмета на Селидово пострадала женщина

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Селидово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 16.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Селидово.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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«

"В городе Селидово Красноармейского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1987 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.

Кроме того, по информации главы региона, ВСУ в понедельник совершили 10 атак на территорию ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСелидовоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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