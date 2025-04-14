https://ria.ru/20250414/dnr-2011249261.html

В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина

В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 14.04.2025

В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Селидово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:19:00+03:00

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2025-04-14T21:19:00+03:00

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Селидово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 16.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Селидово. "В городе Селидово Красноармейского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадала женщина 1987 года рождения, ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.Кроме того, по информации главы региона, ВСУ в понедельник совершили 10 атак на территорию ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011234682.html

https://ria.ru/20250414/vsu-2011135300.html

селидово

донецкая народная республика

украина

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в мире, селидово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины